Giornata molto stancante per Ariete e Leone che però sono impegnati in attività proficue. Il Toro ha la Luna storta come il Cancro, ma per motivi differenti. Scopriamo in dettaglio le indicazioni per la prima metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 30 gennaio 2025: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: la settimana è stressante, ma può esserlo anche in senso buono, se stai facendo cose importanti per te. Inoltre, non è nelle tue corde rilassarti troppo. Marte in opposizione ti consiglia di recuperare dal punto di vista fisico.

TORO: stai attento che il tuo nervosismo non si riversi in amore. Spesso sei molto determinato in ciò che fai e se le cose non vanno lisce (come spesso accade), vai su tutte le furie, mette in guardia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 30 gennaio.

GEMELLI: ci sono progetti in piedi da tempo che potrai sviluppare soprattutto a partire dal 4 febbraio, con Venere in ottimo aspetto, che favorirà soprattutto i tuoi piani di tipo sentimentale: tutto sarà più semplice! Le nuove conoscenze sono stimolanti.

CANCRO: il mese entrante potrebbe rivedere le relazioni sentimentali. Non necessariamente tutti discuteranno, ma la gelosia potrebbe giocare brutti scherzi, in particolare se un rapporto va più a gonfie vele.

LEONE: secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani è in arrivo una giornata faticosa dovuta al fatto che sei impegnato su più fronti. Se sul lavoro c’è chiarezza, prosegui senza indugi. Venere a febbraio ti rimetterà al centro dell’attenzione, con incontri molto favoriti.

VERGINE: ci sono molte cose da mettere a fuoco e venerdì la Luna sarà opposta. Stai studiando nuove strade per rimetterti in pista: apparentemente sembri sempre molto equilibrato, ma dentro di te sei un vulcano.

