Oroscopo Paolo Fox, 12 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Ariete a…

E’ mercoledì 12 aprile 2023 e anche oggi andremo a scoprire cosa ci racconteranno gli astri: in diretta dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri, ecco il nuovo oroscopo dell’astrologo più amato della televisione, Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, Ariete liberatevi di qualche peso, Cancro tensioni esterne, Scorpione occhio ai conti, Sagittario occhio ai rompiscatole

“Ariete, siete come treni in corsa ma ogni tanto bisogna fermarsi. Dovrete liberarvi di qualche peso e la Luna impone nuove regole, magari non dovete sempre dire ciò che pensate per evitare gaffe. Cancro, 2 stelle. Anche se siete forti le tensioni esterne sono talmente tante da non riuscire a mantenere la calma, attenzione a non rivagara qualcosa in amore, soprattutto a causa della gelosia. Scorpione, 3 stelle. Chi lavora dovrà fare una scelta anche se non si sa bene quale sarà. Se non lavorate bisognerà fare attenzione ai conti e al portafogli. L’amore invece non incide sul vostro umore. Sagittario, regolate le emozioni del cuore. Avrete a che fare con un po’ di rompiscatole, chi si lamenta un po’ troppo, e questo il Sagittario non lo sopporta, vorrebbe persone al proprio fianco che diano input. Attenzione quindi in amore”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox, Pesci siete in una bolla, Bilancia verso il successo, Vergine sognatore, Acquario occhio ai conti

“Pesci, è importante ricevere una piccola gratifica. Vi ritrovate a dover chiedere attenzione, cosa che non vi piace. Solitamente vi costruite un mondo a parte, una sorta di bolla, e oggi sarà una giornata in cui vi chiuderete dentro per evitare tensioni esterne. Bilancia, 4 stelle dopo un periodo di grande difficoltà. Siete pronti ad imboccare una strada che vi porta verso il successo. Serve cura dal punto di vista fisico, bene l’amore. Vergine, pensate sempre a come realizzare piccoli o grandi sogni. Certo avete bisogno di carte scritte, di conferme. Siete pronti a recepire ciò che accade attorno. Acquario, 4 stelle, cielo che promette qualcosa di più. Vi ritroverete a fare i conti con alcune scelte che sono ora facili da fare poi saranno più difficili da portare avanti. Se siete incerti su un progetto fate bene i conti, potrebbe diventare un peso in autunno. Cielo per i sentimenti migliore”.

Oroscopo Paolo Fox, 11 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Scorpione a…

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli recupero in amore, Leone bene la famiglia, Toro fate una richiesta, Capricorno risolverete un problema

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 12 aprile 2023, si conclude con i segni zodiacali migliori della classifica: “Gemelli, 5 stelle, recuperate terreno in amore. Adesso dovete privilegiare amicizie e sentimenti. Leone, condizione di recupero famigliare. Volete una persona che vi voglia bene e un po’ da dominare, ma nel contempo se si appoggia troppo a voi vi lamentate: cercate una via di mezzo. Problemi d’amore si possono superare. Toro, potete fare una richiesta, è un periodo buono in cui può arrivare quell’aiuto o quell’amore in attesa. Capricorno, qualsiasi cosa abbiate in mente, un progetto, un accordo, un incontro.. giornate importanti e capacità di risolvere un piccolo problema famigliare”.

Oroscopo Paolo Fox, 6 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Scorpione a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA