Oroscopo Paolo Fox, 13-19 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica: da Gemelli a…

Inizia una nuova settimana e come sempre non possiamo esimerci dallo scoprire il nuovo oroscopo di Paolo Fox. Dal programma cult di Rai Due, I Fatti Vostri, ecco la classifica dei segni zodiacali per la sette giorni 13-19 febbraio 2023.

“Gemelli, 12esimo posto, un po’ come la scorsa settimana abbiamo questo momento particolare, poi recupereremo dal 7 di marzo. Saturno vorrà sapere cosa volete fare nella vostra vita, vuole delle conferme. Fra marzo e aprile bisognerà verificare la tenuta di alcuni rapporti quindi l’importante è adesso puntare i piedi. Undicesimo posto, Pesci. Siete degli inguaribili romantici, siete molto emotivi e quando vi impegnate siete anche tosti. Una settimana un po’ così-così, la cosa più importante è contare su Saturno che vi darà una dritta dal 7 marzo. Dovete risolvere problemi in casa se qualcuno non sta bene. Decimo posto per la Bilancia, una situazione particolare. Non è un periodo di vittorie e potreste entrare nelle polemiche. Siete un po’ bersagliati in amore, dovete cavarvela se qualcosa non va. Probabile che fino a metà marzo ci sia qualche attrito in casa: fino al 16 marzo attenzione poi recupero”.

“Toro, nono posto. Un cielo un po’ particolare. Siete molto testardi quando portate avanti una situazione, questa settimana vi trovo un po’ giù o privi dello smalto che vi servirebbe ma sarete molto determinati. Vorrete vedere tutto chiaro e chi non è in linea con voi andrà raddrizzato. Ottavo posto per il Cancro. Un cielo che mette in discussione e in revisione alcuni rapporti, attenzione ai legami con Bilancia e Ariete, un po’ di tensione. Aspettate una risposta, fra marzo e maggio molte certezze. Tenete sotto controllo il periodo e non fate azzardi. Settimo posto per il Sagittario. Amate le relazioni veloci e le passioni, questo è un momento per risvegliarle queste passioni, capacità di mettersi in gioco e di innamorarsi. Vergine, tante persone contro di voi o potreste voi definire con molta accuratezza ciò che vi serve: da maggio stop ai compromessi”.

L‘oroscopo di Paolo Fox per la settimana 13-19 febbraio 2023 si chiude con i segni che vivranno una settimana decisamente positiva: “Quinto posto per l’Ariete, grandi vittorie, riscontri a livello legale, se ci sono situazioni di tensione si potrà recuperare. Scorpione, quarto posto. Spesa per la casa, per un guasto, se c’è da riparare una questione sentimentale datevi da fare prima della seconda parte di marzo. Terzo posto Leone, forti, convincenti e vincenti, un oroscopo che funziona soprattutto nei rapporti. Secondo posto per l’Acquario, cielo molto bello e particolare. Amate individuare le situazioni più stravaganti e seguirle, Primo posto per il Capricorno, un cielo di forza ma questo è solo l’inizio: da maggio i capricorno fanno scintille”.

