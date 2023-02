Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Inizia una nuova settimana, un po’ speciale, con l’Oroscopo di Paolo Fox che, da Radio LatteMiele, ricorda: “Domani è San Valentino: preparate una rosa per la persona amata. Se non c’è nessuno invece, preparate una rosa per voi, dedicatevela! Valutate con grande attenzione questo cielo, perché stanno per arrivare dei cambiamenti importanti, un po’ per tutti.”. E con questo pensiero, vediamo le previsioni astrologiche per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, per questa giornata di oggi, lunedì 13 febbraio 2023.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone può ottenere risultati, la Vergine si gode il successo ma richiede un po’ di relax

Leone, periodo impegnativo per la professione, ma i risultati arriveranno. Tra l’altro sappiamo che fino a quando Giove sarà attivo, ovvero fino agli inizi di maggio, non si deve temere. Entro questa data, sarebbe importante rinnovare accordi, se sono in scadenza: tirare troppo la corda non è l’ideale e neanche litigare con persone che possono, con un modo di fare non proprio corretto, bloccare un certo futuro. La vita sentimentale ha bisogno di qualcosa di più: dovrebbe ritornare a essere brillante, forse un po’ folle, azzarda l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, la resistenza fisica è alta, ma anche tu sei vulnerabile e anche tu sei un essere umano come tutti! Quindi l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia, questa settimana, di stare un po’ sereno. C’è questo cielo turbato dalle tante emozioni vissute di recente, ma non manca una certa dose di successo. I nuovi incontri possono essere ancora più stimolanti, dalla fine di questa settimana. Di solito non ti piacciono le lunghe vacanze, ma questo non significa che tu non abbia diritto a prenderti una pausa di relax.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia combatte per la verità, lo Scorpione vive un successo per le sue emozioni

Bilancia, combattenti per la verità: l’Oroscopo di Paolo Fox vi vede così! La cosa strana è che, nonostante siate amanti dell’equilibrio (Bilancia non a caso), cerchiate sempre di non agitare le acque, ultimamente alcune relazioni sono un po’ furenti: quelle d’amore e quelle di lavoro sembrano una Santa Barbara e probabilmente siete voi a buttare il primo fiammifero. Sono gli effetti di questo Giove in opposizione e anzi: a volte sarete proprio voi a gettare la maschera e a dire: “Guarda che le cose stanno così!”, costringendo chi si è mostrato ipocrita nei vostri confronti, fino a oggi, a dire la verità.

Scorpione, un piccolo successo in arrivo, anche dal punto di vista emozionale, e questo è un cielo che permette anche di portare avanti una sorta di attacco alla situazione lavorativa, da completare entro gli inizi di maggio. Come per altri segni, bisogna agire d’anticipo: anche se c’è qualcosa di dire, potreste parlare. Persino chi non è del tutto soddisfatto, di un lavoro o di un ruolo, potrebbe pensare di andare via e magari sta cercando, in silenzio, delle nuove soluzioni. Le società appena nate stentano a crescere nella direzione giusta e i programmi nati negli ultimi due mesi, l’Oroscopo di Paolo Fox non crede che si ripeteranno nello stesso modo. I mutamenti non avvengono mai senza qualche inconveniente. L’amore può tornare protagonista.

