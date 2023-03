Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

“Marzo pazzerello” non solo per il tempo: anche i pianeti hanno iniziato movimenti importanti che si svilupperanno per i prossimi tre mesi. In attesa di Venere in Toro e Plutone in Acquario, scopriamo l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 14 marzo 2023, tratto da Radio LatteMiele. Le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone vive qualche ritardo, la Vergine qualche attesa

Leone, questa è una settimana con qualche ritardo o forse sei proprio tu che stai aspettando tempi migliori per agire. L’Oroscopo di Paolo Fox pensa, per esempio, a un contratto in essere che si deve rinnovare, ma non più alle stesse condizioni di prima: tu imponi delle variazioni, delle novità, che forse non sono del tutto accettate. Non ci sarebbe da meravigliarsi se qualche Leone fosse anche agitato, soprattutto quelli che hanno sbattuto la porta e se ne sono andati, intorno a febbraio, se qualcosa non è andato per il verso giusto. Insomma, vuoi ottenere giustizia, perché qualcuno ti ha tolto qualcosa o almeno tu la pensi così. In amore, attenzione alla noia: il fine settimana potrebbe mettere alla prova qualcuno.

Vergine, si parte con un po’ di noia, causata più che altro da attese che tu non vorresti. Per esempio, se sta cambiando qualcosa all’interno della tua azienda o se adesso tu pensi che una persona di riferimento non sarà più la stessa, tra qualche mese. Puoi, dal punto di vista sentimentale, recuperare, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che la fine di febbraio è stata piuttosto agitata, quindi sarebbe il caso di vivere le storie con più relax, se già esistenti, o di concedersi qualcosa di nuovo: dal 16 sarà più facile.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia è tesissima, lo Scorpione si gode un bel Saturno ma ci sono verifiche in amore

Bilancia, quanta tensione nell’aria! È un momento di forte insofferenza: più volte l’Oroscopo di Paolo Fox ha parlato di queste opposizioni planetarie che, nella migliore delle ipotesi, portano picchi, ma nella peggiore, possono generare conflitti particolari. Questo perché ogni volta che fai una cosa, poi ti rimproveri di averla fatta, soprattutto se sbotti con qualche sfogo, e magari hai anche ragione di farlo, però eccedi! Fatta questa precisazione, vedrai che il cielo di maggio darà di più: si tratta di aspettare solo un po’. Queste stelle turbano l’umore e invitano alla cautela.

Scorpione, continua il transito bello di Saturno; si possono fare delle scelte di lavoro, determinate soprattutto questioni economiche: se ti conviene, falla una cosa, altrimenti no. Il settore che presenta le incognite più difficili da individuare è quello amoroso: se hai una grande storia, vorrai verificarla, perché ogni tanto tu hai bisogno di prove d’amore, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, e se non hai una relazione, potresti vivere alla giornata. In realtà, questa è una settimana che porterà, soprattutto nel weekend, dei confronti che potranno essere più o meno spinosi a seconda delle emozioni e relazioni che vivi. Se ti interessa una persona che non ricambia, per esempio, tra venerdì e domenica chiederai lumi.

