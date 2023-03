Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

“Marzo pazzerello” non solo per il tempo: anche i pianeti hanno iniziato movimenti importanti che si svilupperanno per i prossimi tre mesi. In attesa di Venere in Toro e Plutone in Acquario, scopriamo l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 14 marzo 2023, tratto da Radio LatteMiele. Le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: periodo ribelle per l’Ariete, il Toro ha qualche contrasto che da giovedì potrà affrontare meglio

Ariete, non è facile scoprire le ragioni di un’improvvisa ondata di ribellione che coinvolge soprattutto i legami che sono già stati sotto pressione, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che tu abbia una gran voglia di dire quello che pensi. Questa certezza nelle tue capacità è sempre più forte e non potrebbe essere diversamente, grazie a Giove fortunato e a questa Venere che ancora insiste nel tuo segno e può significare che certe relazioni possono diventare importanti: sforzati di approfondire il dialogo e la conoscenza, anche nei rapporti nuovi. È un periodo in cui si possono anche vincere delle sfide, con particolare attenzione a quelle che hanno rapporti con la legge e con il lavoro.

Toro, non pensare che le complicazioni siano irrisolvibili, perché si apre una nuova pagina a livello emozionale. L’Oroscopo di Paolo Fox si riferisce in particolare alle coppie che sono state in crisi: dal 16 marzo, Venere sarà nel segno. Se prima te la sei presa tanto, per colpa di una persona che non ha fatto quello che doveva fare o se c’è stata una grossa incomprensione, dal 16 forse potresti cominciare a pensare che l’arma giusta per risolvere un problema non è quella dell’imposizione, della testardaggine, dell’aggressione verbale, ma della comprensione. Spesso invece i tuoi metodi sono troppo franche e diretti: devi saperti controllare. Discussioni da evitare in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli vedono Saturno in azione che cambia le cose, il Cancro potrà contare su una Venere amica

Gemelli, c’è qualcosa che sta cambiando ed è Saturno che impone delle variazioni: quando i grandi pianeti cambiano e iniziano dei transiti particolari, anche il destino muta. Questo significa che una certa fase della tua vita sta arrivando a una conclusione, e tu sei anche in grado di concluderla bene, ma incombe l’ombra di qualcosa di nuovo. Le novità spiazzano sempre, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che le novità adesso dovrebbero emozionarti! Nulla dev’essere affidato al caso: ogni mossa dev’essere studiata e preparata con anticipo.

Cancro, si possono impostare importanti innovazioni. L’evento della settimana è il passaggio di Venere in un segno amico, perché dal 16 sarà attiva, e quindi puoi affrontare a viso aperto te stesso e gli altri. Preparati anche ad affrontare situazioni spinose: le coppie che hanno avuto una crisi e momenti di forte tensione arriveranno a una sorta di comprensione reciproca. Non bisogna più tenere maschere e oltretutto, di recente, con Saturno nuovamente attivo, c’è già chi ha avuto la conferma di un rinnovo, tuttavia, dal punto di vista lavorativo, c’è ancora qualche dettaglio da stabilire. Un rinnovo va bene, ma i soldi, chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Entro maggio, bisognerà portare avanti delle trattative.











