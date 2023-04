Oroscopo Paolo Fox, 19 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Capricorno…

E’ tutto pronto per scoprire il nuovo oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 19 aprile 2023. In diretta dalla piazza de I Fatti Vostri, su Rai Due, spazio alla classifica dei segni zodiacali odierna: cosa ci dicono gli astri?

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno, Bilancia, Acquario, Ariete

“Capricorno, oggi sotto pressione, più ragionate e più vi affaticate. E’ un po’ una cosa chi vi cercate, le cose di fretta non vi piacciono. Oggi un po’ di attenzione sul lavoro e in famiglia. Bilancia, vi sentite un po’ giù. Risolvete i problemi con voi stessi e poi con gli altri. Acquario, 3 stelle, se c’è qualcosa che non va magari esagerate nel risolvere i problemi senza superare le polemiche che invece vanno sorvolate. Borbottate un po’ troppo in questi giorni: prendete le cose con calma se no riversate tensioni in amore. Ariete, 3 stelle. Andate troppo di corsa, gli altri non vi seguono. Siete troppo avanti nelle decisioni quindi non vi lamentate se tutti non vi raggiungono. Siete un po’ in agitazione per il lavoro, consiglio di fare richieste entro metà maggio”.

Oroscopo Paolo Fox, 17-23 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Bilancia…

Oroscopo Paolo Fox, Cancro, Vergine, Toro

“Cancro, 4 stelle. Avete faticato negli scorsi mesi, spero che ora siate con la persona migliore, e le storie che nascono ora o i progetti di adesso sono molto interessanti e portano lontano. Giornata di oggi fiacca a livello fisico ma ci sono buone prospettive: sta per arrivare una notizia che aspettavate da tempo. Vergine, cielo importante di risorse, appagamento. La tempesta sta per essere superata e c’è da capire cosa è rimasto, forse siete fra le poche imbarcazioni galleggianti per via della vostra saggezza. In amore possibili silenzi o rivalse. Toro, da dove si parte? Chi ha già una certa età ed è maturo può fare una scelta riguardante casa o famiglia, o può ricevere un premio se è stato molto paziente in casa verso una persona che ha fatto le bizze”.

Oroscopo Paolo Fox, 13 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Bilancia a...

Oroscopo Paolo Fox, Leone, Sagittario, Gemelli, Scorpione, Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 19 aprile 2023, si conclude con i segni top in classifica: “Leone, momento importante in comunicazione con gli altri dopo le competizioni degli ultimi tempi. Si può vivere una riconciliazione. Sagittario, vi sentite un po’ scontenti, non siete del tutto appagati, forse qualche indecisione al lavoro. Tutto è molto faticoso avreste bisogno di più relax e più amore. Gemelli, incontri piacevoli, giornata dalla vostra parte, bene con Ariete. Scorpione ritrovate una buona capacità di azione, servirà togliere qualcosa e fare meglio ciò che resta. Pesci, potreste avere un riscatto anche se avete deciso di cambiare ruolo e mansione qualcosa si muove dentro e fuori”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

© RIPRODUZIONE RISERVATA