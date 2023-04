Oroscopo Paolo Fox, 18 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Capricorno…

Anche per la giornata di oggi, martedì 18 aprile 2023, andremo a scoprire l’oroscopo di Paolo Fox e la classifica dei segni zodiacali relativa. L’astrologo si è accomodato nella piazza più famosa d’Italia, quella de I Fatti Vostri, svelando cosa dicono gli astri.

“Capricorno, pensieroso. Persone che hanno una buona base non devono tenere nulla, mentre chi parte dal nulla deve temere qualcosa in più. Il Capricorno comunque si impone e vuole giustizia. Bilancia, anche voi pensierosi perchè dovete incollare cocci rotti, vi invito ad essere più tranquilli e a recuperare forma fisica. Tutta colpa dei primi mesi dell’anno e della fine del 2022, penso ad esempio a chi ha avuto una crisi d’amore che dovrà recuperare. Fra poche settimane avrete molto, già dal 20 di questo mese e poi dal 16 maggio. Leone, non dovete prendervela per tutto, spesso ingaggiate competizioni con chi vi sta attorno. State attenti a ciò che fate soprattutto sul lavoro e ai soldi, una chance entro la metà maggio poi ci saranno meno opportunità”.

“Acquario, 3 stelle, se può sentirsi utile è contento ma serve anche un minimo di riconoscenza. Cautela anche dal punto di vista fisico. Sagittario, sbuffate in continuazione. Siete costantemente messi alla prova dal destino e da voi stessi, quando le prove non ci sono e la vita è statica dopo un po’ vi infastidite. Forse di recente avete avuto un disturbo in amore. Cancro, 4 stelle. Dovete imputarvi se sapete che potete raggiungere uno scopo, è vero che siete un po’ complicati, c’è sempre un po’ di preoccupazione e ansia. Sarete comunque supportati da grandi novità. Toro, successo ed empatia, entrate nelle grazie di chi vi guarda perchè sapete come comportarvi e sapete ascoltare, anche se non tutti, visto che siete selettivi”.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 18 aprile 2023, si chiude così: “Gemelli, giornata che mi piace, oroscopo importante anche per le relazioni d’amore e amicizie. Magari qualcuno di voi sente una pulsione maggiore, probabile che nelle prossime settimane siate coinvolti in emozioni. Scorpione, 4 stelle, se dovete parlare di cose spinose muovetevi domani o oggi, non rimandate oltre, sarete meno fruibili. Vergine, torna la voglia di fare, finisce la fase di osservazione e si passa alla fase di azione, arrivano novità. Ariete, 5 stelle, avrete voglia di cantare la vostra vittoria e di cantarne 4 a chi non vi ha dato retta, soddisfazioni in arrivo. Pesci avrete la possibilità di dire ciò che volete anche a costo di scaturire qualche disputa o litigio”.

