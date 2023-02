Oroscopo Paolo Fox, 2 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Cancro a…

Come ogni giorno anche oggi, giovedì 2 febbraio 2023, andiamo a fare il punto sull’oroscopo grazie a Paolo Fox. L’astrologo più famoso della tv è stato ospite nella piazza del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, snocciolando la sua solita classifica dei segni zodiacali. Scopriamo cosa ci dicono gli astri.

“Cancro, due stelle. Un segno un po’ pensieroso. C’è una parte del lavoro e dell’amore. Per il lavoro parecchi dubbi, mentre per i sentimenti una stellina in più ma voi siete talmente emotivi che quando una cosa non va bene finite per stare male e andare a lavorare con il muso lungo. Chiarite con Pesci e Scorpione. Sagittario, settimana agitata. Da lunedì è tutto un ritardo, una spesa, un problema… ma comunque piccole cose. Forse non è il caso di strafare e attenzione alle uscite di troppo. Gemelli, altro segno un po’ preoccupato. C’è chi è pensieroso, chi vede meno il partner. State attenti a Pesci e Sagittario, periodo in cui riflettere su scelte di lavoro”.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine fatevi scivolare le cose, Pesci fate parlare il cuore, Scorpione pensi all’amore, Toro scelte concrete

“Vergine, settimana di forte pressione e tensione, mille complicazioni ma potrei dire che chi è causa del suo mal pianga se stesso. Guardate i mille dettagli invece dovreste farvi scivolare le cose addosso: volete stare bene o male? Pesci, 4 stelle. Momenti di forza, mi auguro che la sentiate. Fate parlare il cuore, le emozioni, anche perchè in questo momento se qualcuno non è sulla vostra lunghezza d’onda lo allontanerete. Alcuni dovranno fare scelti per questioni di famiglia. Una delle vostre peculiarità è stare accanto ai vostri amati con grande capacità. Scorpione, si può iniziare a pensare a grandi cose: c’è qualcuno che vi intriga in amore? Cercate persone giuste ma non lontane ne già legate, non tirate la corda. Rilanciate situazioni di lavoro. Toro, rilancio che continua. Chi vuole un figlio, cambiare casa… scelte concrete e reali sarà beneficiato da queste stelle”.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario protagonisti, Bilancia siete forti, Ariete persone nuove, Leone potenziate l’amore, Capricorno e l’amore…

Infine i segni al top di oggi direttamente dall’oroscopo di Paolo Fox: “Acquario, fra i protagonisti del momento. L’unico problema è un lavoro ripetitivo, che non permette di uscire da certi schemi. Tanti i nati Acquario che cercheranno di trovare qualcosa di importante e di bello, alternando una situazione più creativa. Bilancia, 5 stelle. Siete forti, guardate tutti con fierezza, non ci sono più i timori di dicembre. Sentite questo coraggio, questa forza interiore, potenziata da un buon passaggio della Luna. Ariete, chi vi ferma è perduto. Continua lo stato di forza che ha avuto un’interruzione piccola a dicembre. Dite cose che non avete detto da tempo e chiudete rapporti che non vi piacciono. Siete persone nuove e in attesa di un nulla osta, magari chi ha un problema legale e finanziario. Il coraggio non manca. Leone, turbamenti, serve serenità. Amore? Consiglio di potenziarla. Capricorno, recuperare forza e coraggio è importante, l’amore vi darà di più: entro il 20 febbraio bisognerà capire cosa fare in amore”.











