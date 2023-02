Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’Oroscopo di Paolo Fox arriva anche oggi, giovedì 2 febbraio 2023, su Radio LatteMiele. Di seguito vediamo cosa riservano le stelle ai primi quattro segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Qualcuno oggi dovrà essere prudente e non strafare: chi sarà?

Oroscopo Paolo Fox: per l’Ariete momento importante per l’amore, il Toro è un po’ testardo

Ariete, anche le persone che ti davano torto o che ti hanno accusato di cose senza senso, presto o tardi, capitoleranno e diranno che avevi ragione. Se non ci aspettiamo questo tipo di onestà intellettuale, quantomeno non diranno più nulla: ci potremo accontentare. Per quanto riguarda l’amore, questo mese di febbraio è davvero molto importante. Inoltre, dal 20, Venere inizia un transito nel tuo segno: le nuove storie possono avere un peso maggiore, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, qualità ne hai tante: sei perseverante, ma forse a volte un po’ troppo testardo. Non necessariamente si tratta di una cosa negativa, sopratutto quando si è certi di avere ragione, quando, per esempio in alcuni rapporti, bisogna anche dire “hai sbagliato”. I Toro che hanno a che fare con Bilancia o Capricorno, in questi giorni dovranno trovare una sorta di incontro verbale e dovranno scendere a patti. Con il Sagittario c’è più feeling! L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che tu sia in costante trasformazione e si profila una vittoria entro maggio.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli ancora appesi a un filo, il Cancro ha una giornata in cui dovrà essere cauto

Gemelli, queste sono delle giornate un po’ particolari: evidentemente, fra marzo e maggio, bisognerà discutere per farsi valere, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse ti hanno detto: “Non preoccuparti, questa cosa si farà”, ma ancora nero su bianco non c’è nulla: ti conviene stare a guardare, pensando comunque che questo è un cielo che non deve alimentare polemiche. L’amore in questi giorni è un po’ appannato: non è detto che non ci sia, ma ci sono Gemelli che riempiono la giornata di talmente tante cose da fare, da non pensare ad altro.

Cancro, non è la giornata ideale per fare e disfare a tuo piacimento. D’altronde, era già capitato un momento di forte tensione, attorno al 16 gennaio: in realtà tutto si sta muovendo piano piano a favore, ma è veramente molto lento questo spostamento di situazioni interessanti e l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che, fino agli inizi di maggio, avremo ancora Giove nervosetto: tutto quello che hai affrontato nel 2022 è adesso meno “offensivo”, però devi ritrovare un po’ di tranquillità. Questa sera non fare le ore piccole.











