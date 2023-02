Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Anche oggi scopriamo quello che le stelle consigliano a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, con l’Oroscopo di Paolo Fox che tutti i giorni, su Radio LatteMiele, conduce con successo la sua rubrica dedicata agli astri. C’è un segno che vive un momento d’oro per i sentimenti: quale sarà?

Oroscopo Paolo Fox: il Leone lotta sul lavoro ma va bene nelle relazioni, la Vergine è immersa in un suo progetto

Leone, braccio di ferro sul lavoro, con un socio, un collaboratore o un capo. Alla fine avrete ragione dei vostri sforzi e tutto quello che fate fino agli inizi di maggio è protetto, dopo non bisognerà più alzare la testa in maniera troppo spavalda e l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di tornare a più miti consigli. Questo è un cielo importante per le relazioni: tutti i Leone che hanno iniziato una nuova storia da poco devono andare avanti e chi ha vissuto una crisi sembra più ammorbidito nei toni.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Vergine, che tu sia preso da tante cose è normale, perché ti proponi di fare tanto: forse troppo? – si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox – Non è mai troppo, se a livello mentale sei convinto delle tue capacità. In amore invece, ogni tanto perdi la pazienza e qui bisogna capire anche chi sta al tuo fianco: stare accanto a una persona della Vergine significa capire che ha bisogno di concretezza e di successi, anche a livello sociale. Insomma, chiusa dentro casa ci può anche stare, ma solo se ha un impegno da assolvere.

Oroscopo Paolo Fox, 1 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Vergine a…

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia vuol prendere tutto con più filosofia e leggerezza, lo Scorpione ha una bella Venere che agevola molto l’amore

Bilancia, sentirsi dire di essere superficiali è pazzesco! Perché tu sei una persona che quando lo desidera, sa essere molto profonda. Da qualche tempo però, ti sei stancato di accollarti le responsabilità di tutti, di stare male, se qualcosa non va. Tu hai il senso della giustizia molto alto (è il tuo criterio, magari altri ritengono che sia equo comportarsi in altro modo), però se qualcosa non ti piace, ti tormenti finché non parli. È possibile quindi che ci sia stato un cambiamento netto: o hai parlato con te stesso, spiegando al tuo Io: “Forse è meglio che stiamo tranquilli, tanto le cose non cambiano anche se mi arrabbio, e quindi faccio doppia fatica”, oppure hai parlato veramente con delle persone, per mettere in ordine alcune situazioni. L’Oroscopo di Paolo Fox non esclude, per le persone che hanno avuto un conflitto in amore, un accordo entro maggio.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Scorpione, a volte dici delle cose che imbarazzano o scandalizzano, ma non lo fai a caso! Perché tu detesti le persone ipocrite e soprattutto che si nascondono dietro un dito, afferma l’Oroscopo di Paolo Fox. Quindi, se è possibile, adesso cerca di frequentare persone piacevoli. Tra l’altro, questa bella Venere riesce a dare un input in più anche a quelli che hanno vissuto una crisi d’amore o che hanno avuto una separazione. Si può cambiare mansione o ruolo e comunque è probabile che, se tu non sei contento di quello che stai facendo, possa, entro la fine della primavera, cambiare rotta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA