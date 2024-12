Non c’è anno nuovo alle porte senza le premesse dettate dalle stelle e le previsioni sull’andamento dei prossimi mesi. Ospite di Mara Venier a Domenica In, arriva il racconto di Paolo Fox per l’Oroscopo 2025 partendo dai primi 4 segni dello Zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

OROSCOPO PAOLO FOX 2025: ARIETE

Amore e lavoro a 4 stelle, fortuna 3: quest’anno si parte molto bene, la prima parte è molto prolifica grazie alla presenza di Giove ma la vera novità è venere nel segno per tanti mesi. Soprattutto in estate sono in vista conoscenze speciali, magari anche avere un figlio e fare delle cose per voi stessi che difficilmente siete riusciti a fare in passato. Non amate temporeggiare e i ritmi potrebbero essere sostenuti soprattutto in primavera. Una cosa positiva è la caparbietà, quando ci sono delle prove siete capaci di superarle e siete in grado di dare il meglio di voi. Venere sarà nel segno a giugno quindi sarà un mese importante. Nella seconda parte dell’anno transita Giove e porta con sé maggiori responsabilità e un po’ a volte ve la cercate. La vita semplice non vi piace, spesso vi innamorate anche di persone complicate; soprattutto ad agosto ci sono delle stelle un po’ strane ma, sapendolo in anticipo, si possono evitare le ‘trappole’, cercate di parare i colpi. Forse le nuove responsabilità della prima parte vi porteranno un senso di stanchezza proprio verso l’estate. Un anno molto particolare anche per l’arrivo di Saturno, il pianeta del rigore; tutti coloro che condividono con voi la quotidianità dovranno assecondarvi perchè avrete una sorta di impeto che vi porterà a dettare legge. Attenzione alla diplomazia, che potrebbe saltare, nella seconda parte dell’anno.

Ospiti Domenica In domenica 29 dicembre: Oroscopo Paolo Fox 2025/ Sonia Bruganelli, Alessandro Gassmann

OROSCOPO PAOLO FOX 2025: TORO

Un segno che sta realmente vivendo una situazione di grande cambiamento, una rivoluzione già in corso dalla scorso anno grazie alle novità portate da Giove. Da situazioni di difficoltà siete riusciti a reagire, come a fare piazza pulita sia dal punto di vista personale che dal punto di vista della salute. Chi ha chiuso un amore nel 2024 adesso può dirsi soddisfatto del senso di liberazione. In sostanza sarà un anno molto importante, soprattutto nella seconda parte; nel mese di giugno Venere è nel segno, senza contrasti da parte di altre congiunzioni astrali. E’ un anno di grande forza, ma c’è un’indicazione: ci sono sempre cose negative intorno, ma bisogna sempre guardare le cose reali e bisogna essere capaci di mostrarsi propositivi.

Paolo Fox è fidanzato?/ Vita privata e gossip: "Moglie e figli? Ecco perché non mi sono sposato"

OROSCOPO PAOLO FOX 2025: GEMELLI

Giove continua il suo transito, un aspetto particolarmente importante: c’è stato un blocco negli ultimi mesi ma siete in una fase di preparazione per un grande evento. Anche se avete rifiutato delle proposte o temporeggiato avrete un impeto particolare nell’estate, soprattutto grazie alla presenza di Giove. 5 stelle per amore e lavoro, fortuna 4; se avete aspettato il giusto dall’estate inizia una fase di grande fortuna, il tutto condito da una discreta armonia. Siete sempre ironici, amate il divertimento e sarà questa una spinta ulteriore per affrontare al meglio questa fase del nuovo anno.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025/ Bilancia fortunata, Pesci prudente

OROSCOPO PAOLO FOX 2025: CANCRO

Quest’anno vi premia, amore e lavoro 5 stelle e fortuna 4: arriva Giove nel segno e soprattutto vi siete ripresi un ruolo che vi spetta soprattutto in amore. Venere arriva ad aprile e porta novità interessanti per chi è disposto nuovamente ad amare. Anche quando fate vedere che state bene avete in realtà sempre bisogno di affetto, la necessità di sentirvi parte dei ricordi, della famiglia. L’amore è un concetto universale; voi avete questa tendenza nostalgica soprattutto in riferimento al concetto di casa, vi piace stazionare in situazioni di comfort. Sul lavoro dovrete tenere conto la svolta che porta Giove nel segno per la seconda parte dell’anno; uno dei mesi più importanti sarà proprio ottobre.