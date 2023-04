Oroscopo Paolo Fox, 27 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Sagittario…

E’ giunto quel magico momento anche oggi, giovedì 27 aprile 2023, in cui andiamo a scoprire insieme l’oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo è stato ospite come di consueto del programma di Rai Due, I Fatti Vostri svelando la sua personale classifica dei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario, Ariete, Leone,

“Sagittario, c’è il rischio di fare tutto troppo precipitosamente. Se ci sono situazioni che non vi piacciono vi farete sentire oggi, più dubbioso il Sagittario che ha due storie in ballo o che sta lontano da casa. Più lanciamo lontano il Sagittario e più torna indietro. Ariete, non è tanta la giornata di oggi quanto la giornata di ieri ad avervi influenzato in maniera pesante. Siete in una condizione particolare dal punto di vista fisico, dovreste riposarvi. Ogni tanto dovete pensare anche a voi stessi, bruciate i tempi mentre a volte servono i giusti ritmi per ottenere qualcosa. Leone, oggi non dovrete chiedere niente a nessuno, bisogna capire cosa è successo a inizio aprile. Alcune coppie sono state un po’ lontane a livello psicologico anche se vivete assieme, magari perchè siete un po’ esausti. Dovete parlare. Anche sul lavoro serve calma mentre gli studenti devono prepararsi bene”.

Oroscopo domani 28 aprile 2023: da Ariete a Vergine/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno, Scorpione, Cancro

“Capricorno, c’è un dettaglio che vi infastidisce legato magari alla famiglia, una sensazione di incoerenza che arriva dagli altri, non tutti vi aiutano e questo è un problema. Scorpione, 4 stelle, maggio può essere un grande mese. Per il lavoro non avete qualcosa di nuovo, farete sempre le stesse cose. Mettete a rischio la vostra situazione lavorativa raramente, fate un salto solo se sapete che approdate su qualcosa di solido quindi adesso state cauti. Giornata sì per i sentimenti. Cancro, prime stelline a vostro favore. Avete passato un periodo tosto e di grandi chiusure perchè quando avete un problema vi chiudete in casa. Cercate di liberarvi dei pensieri negativi, se state sempre fuori casa è perchè avete una grande passione, che sia lavoro o amore”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia, Pesci, Vergine, Acquario, Gemelli, Toro

Come da copione concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 27 aprile 2023, con i segni top della classifica: “Bilancia, cielo che porta qualcosa di nuovo. Avete cambiato atteggiamento verso gli altri, ora vi fate scivolare le cose addosso, così potete riconciliarvi anche con chi avete litigato. Pesci, giornata importante, spero in un recupero amoroso nel weekend. Oroscopo che vi impone delle scelte, ci vuole determinazione. Vergine, avete un’idea? Sviluppatela. Potrebbe essere quella giusta. Acquario, quando vi fanno arrabbiare voi prendete le valigie e ve ne andate, forse qualcuno farà una scelta drastica. Gemelli, revisione per quanto riguarda l’amore. L’appoggio di una persona che ci vuole bene è importantissimo. Toro, avete buone risorse, vi fanno sorrisi, buona organizzazione per il weekend, domenica giornata buona per tutto”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA