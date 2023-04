Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Amore, soldi, fortuna e consigli per vivere meglio, nell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 27 aprile 2023, tratto dalla sua rubrica su Radio LatteMiele. Scopriamo le tendenze delle stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: amore ancora delicato per il Sagittario, il Capricorno è totalmente assorbito dal lavoro

Sagittario, metti in gioco la tua vitalità: se, in questo momento, stai un po’ all’aria aperta e cerchi di respirare e di stare sereno con te stesso, allora ottieni il massimo. A volte non ci rendiamo conto che è proprio il fisico a non rispondere ai nostri comandi. C’è anche da dire che il Sagittario lo mette alla prova il suo fisico: la maggioranza dei nativi ama lo sport o ama passeggiare. Difficilmente resterete delusi dalle questioni di lavoro e dove c’è una competizione in ballo, mentre l’amore ha bisogno di qualche accortezza in più, almeno fino agli inizi di maggio, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, sei totalmente preso dalle questioni pratiche. Dedichi tante energie al lavoro e a una questione che può anche riguardare i soldi. Per questo potrebbe presentarsi qualche nuvola all’orizzonte solo in amore, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi è sposato o convive sarà giustificato, perché se va forte il lavoro, si rischiano meno discussioni in casa. In conclusione, c’è poco spazio per le situazioni romantiche. Migliora sensibilmente tutta la situazione, via via che ci avviciniamo alla parte centrale del mese di maggio.

Oroscopo Paolo Fox: amore intenso per l’Acquario, i Pesci hanno Saturno alleato

Acquario, attenzione a dove metti le mani! Nel corso degli ultimi tre o quattro giorni, qualche Acquario, per distrazione, ha creato qualche piccolo fastidio a se stesso. La forma va curata, ma l’Oroscopo di Paolo Fox elogia questa Venere che parla d’amore, di sentimenti e di emozioni. Promesse di amore eterno? Forse. Tuttavia l’Acquario, da questo punto di vista, è molto guardingo e prima di lasciarsi andare, ci pensa un bel po’.

Pesci, Saturno nel segno diventa il tuo principale alleato. Adesso sei tu a condurre il gioco! Caldo il trasporto amoroso, forse bollente e nervoso se hai a che fare con Sagittario e Gemelli. Nuove sensazioni e ottime intese possono nascere dal 7 di maggio, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Siamo alle porte di un periodo importante e non temere se qualche collaborazione si interromperà, anche a costo di un litigio. A volte bisogna andare fino in fondo e dire ciò che si pensa davvero.

