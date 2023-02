Oroscopo Paolo Fox, 3 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica: da Capricorno a…

E’ venerdì 3 febbraio 2023 e anche oggi, come ogni giorno, andremo a scoprire l’oroscopo di Paolo Fox. Direttamente dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri, la classifica dei segni zodiacali del noto astrologo in vista delle prossime ore

“Capricorno, due stelle, è il momento giusto per parlare di relazioni, sentimenti, di cose importanti che sono state travisate a inizio di questa settimana. Se avete dubbi dovrete essere più coraggiosi e parlare a viso aperto. Due stelle per l’Acquario, fine settimana sotto pressione, soprattutto sabato e domenica. Ogni tanto c’è bisogno di recuperare serenità e saranno molti coloro che si sentiranno un po’ stanchi o si concederanno un po’ di relax. Bilancia, 3 stelle, tornano alcune provocazioni protagoniste degli ultimi mesi del 2022, magari ripensate a qualche triste trascorso. Non dovete essere tristi ma sereni e chi ha un contenzioso aperto trovi soluzioni”.

“Ariete, cielo a metà per il weekend. Se dovete parlare di cose particolari agite ed esprimetevi domenica: fra oggi e domani qualche qui pro quo. State andando fortissimo quindi è normale prendere curve in maniera sbagliata, avete diritto al relax. Leone, domenica giornata sì, venerdì e sabato giornate strane. Dovete mettere a posto qualcosa nel lavoro. Molti si sono ritrovati a discutere perchè pensano di non essere stati ripensati a dovere. Cercate di volgere lo sguardo alla persona che amate domenica. 4 stelle per il Toro, cielo importante. Sono convinto che febbraio sia un mese di buone novità, chi ha iniziato un progetto adesso è soddisfatto. Vergine in recupero dopo un inizio di settimana agitato. Non vi date tregua se qualcosa non va per il verso giusto e le prime giornate di questa settimana hanno provocato un piccolo stress”.

E come sempre anche oggi si chiude la classifica dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni al top: “Sagittario, vi trovo molto più tranquilli. Se c’è un problema d’amore, anche piccolo, state tranquilli fino al 20, anche se per voi è difficile. Se il fuoco è troppo alto rischiate di disintegrare una relazione con una semplice frase, eccessi in questo momento non sono consentiti. Domenica giornata sì. Scorpione, 5 stelle. Venerdì una buona luna e una buona voglia di stare accanto a persone che vi piacciono, potreste anche risolvere un piccolo problema personale. Cinque stelle per i Pesci, non avete bisogno di parole, vi basta lo sguardo. Spero che queste giornate siano belle anche per l’aspetto emotivo uscendo da un 2022 un po’ pesante. Cancro, diamo spazio alle relazioni non solo d’amore ma anche ad amicizie e avventure. Potrebbe essere molto bello organizzare un bel progetto con una comitiva, datevi da fare in questo weekend. Gemelli, finalmente risalgono la china. Questo weekend vi dà qualcosa in più, non siamo ancora fuori dalle incomprensioni sentimentali, forse ci sarà da discutere ma siete più sereni e disponibili e sabato e domenica giornate migliori per ricucire uno strappo, vi farete rimbalzare le cose addosso”.

