Oroscopo Paolo Fox, 7 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Acquario a…

In questo Venerdì Santo, 7 aprile 2023, giorno di preghiera e meditazione, troviamo un po’ di leggerezza con l’oroscopo di Paolo Fox. In diretta dalla piazza del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, scopriamo la classifica dei segni zodiacali più attesa.

“Acquario non ama molto le feste comandate, serve comunque un piccolo sforzetto per questo weekend. Qualche tensione fra sabato e domenica, spero che questo cielo riporti in auge qualche sentimento. Ci sono situazioni un po’ strane, non esageriamo. Toro, per voi il cibo è una cosa importante così come tutto quello che ci esprime. In questo weekend attenzione a qualcuno che non vi mandi per traverso l’uovo di Pasqua, magari un parente noioso. Pausa di relax. Leone, avete bisogno di energia, vi ritrovate a dover sorridere pur mantenendo dentro di voi rancore per alcune persone che non sono state carine, magari qualcuno che vi accusa di un loro problema. Attenzione a non cadere nelle trappole”.

Oroscopo Paolo Fox, Ariete Pasqua a rilento, Sagittario recuperato tempo libero, Scorpione puntiglioso

“Ariete, Pasqua che rallenta un po’ i ritmi. Recuperate il tempo perduto ma questa marcia che vi siete posti nei giorni di festa si ferma. State sereni oggi, mentre nel weekend godetevi la vita. Sagittario, chissà che qualcuno non lavori anche in questi giorni o sia pieno di pensieri e problemi. La vita è cambiata un po’ e credo che alcuni Sagittario si siano resi conto di aver fatto molto per gli altri ma poco per loro stessi, quindi c’è la necessità di recuperare tempo libero, magari una passeggiata in campagna. Speriamo che questo weekend vi porti qualcosa di bello. Scorpione è puntiglioso. Avete grandi idee ma vi smontate per nulla. Partite in quarta ma poi ci ripensate. Ecco perchè attorno a voi ci vogliono persone che vi pungolano per sentirvi più sicuri”.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia revisionate il superfluo, Vergine emozione a Pasqua, Gemelli weekend divertente, Capricorno in recupero, Pesci fate ciò che desiderate, Cancro emozioni in amore

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 7 aprile 2023, si conclude così: “Bilancia, stelle che promettono molto di più, voi siete persone che amano vivere in maniera tranquilla. Se quindi improvvisamente deragliate per un sentimento o per altro che non è più in linea con i progetti iniziali, vivrete dei contrasti. Tutto ciò che avete fatto di extra e superfluo rispetto alla vecchia strada andrà revisionato, cielo importante per domenica. Vergine, spero che troviate un’emozione a Pasqua. Avete capito che avete a che fare con nemici che non vi possono toccare, per questo siete più sereni. Gemelli, Pasqua vissuta in maniera divertente. Programmate un weekend carino. Capricorno, domenica e lunedì giornate importanti, fase di grande recupero e di nuova stabilità, dopo grande fatica. Pesci, 5 stelle. Portate avanti solo ciò che desiderate, Pasqua interessante. Cancro, emozioni molto forti ma limitate gelosie e tutto ciò che ha creato contrasti in amore che deve essere trasformato in positivo, ci saranno sorprese”.

