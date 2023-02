Oroscopo Paolo Fox, 9 febbraio 2023/ I Fatti Vostri, classifica segni: da Cancro a…

Prosegue la settimana, è giovedì 9 febbraio 2023, e anche oggi andremo a scoprire l’oroscopo dell’amato Paolo Fox. Come ogni giorno l’astrologo si è accomodato nella piazza del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, regalando le sue personali previsioni e la classifica dei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro volete considerazione, Ariete stanchi, Scorpione in cambiamento

“Cancro, avete finito l’anno con qualche preoccupazione, avete bisogno di qualche soddisfazione in più, voleste un po’ più di considerazione. C’è questo senso, quando i Cancro non stanno bene, di disfatta, che però non deve esistere perchè non siete causa dei vostri problemi. State aspettando che la situazione si scaldi. Nei sentimenti ci sono stati conflitti a dicembre e spero abbiate risolto e poi ci vorrebbe una bella conferma sul lavoro, in particolare per i liberi professionisti. Ariete, giornate in cui siete stanchi, non vi fermate mai. Avete un progetto in partenza e vi tiene sempre occupati, grandi soddisfazioni comunque fino a maggio dopo di che vivrete su ciò che avete fatto e completato. Muovetevi e datevi da fare, risposte in ritardo. Siete un po’ nervosetti ed elettrici. Scorpione, tre stelle. Qualcuno di voi, se ha accettato un progetto, potrà pensare chi me l’ha fatto fare. Verso aprile molti vorranno cambiare idea e cambiare vita. C’è un cambiamento, io spero accanto alla persona che amate: giornata di oggi pensierosa”.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia pensate a voi stessi, Capricorno in tensione, Leone non prendete tutto di petto

“Bilancia, ogni tanto vi sentite marziani, stranieri in patria. Avete un atteggiamento che viene giudicato un po’ superficiale ma non è così. Ognuno ha le proprie regole e una sua visione della vita, però vi siete sentiti un po’ traditi: voi pensate solo a quello che volete fare. Capricorno, giornate di tensione, come ad esempio prima di un esame. Siete forti e determinati ma siete anche voi essere umani. I sentimenti sono comunque forti e la settimana si chiuderà con un premio. Leone, prendere tutto di petto può essere un errore. Siete molto orgogliosi, ma in questi giorni vi conviene essere più diplomatici. Meglio aspettare che l’acqua scorra sotto i ponti per qualche giorno. Spero che per voi ci siano soddisfazioni maggiori. Se c’è stata una persona che ha cercato di mettervi da parte, ora avverrà il contrario, vi toglierete un sassolino dalle scarpe”.

Oroscopo Paolo Fox, Toro siete forti, Acquario occhio all’amore, Gemelli weekend importante, Sagittario in amore avete ricucito? Vergine periodo di novità, Pesci sicurezza e amore

Ed eccoci giunti alle ultime posizioni nella classifica dei segni zodiacali dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi: “Toro, 4 stelle. Potete dare agli altri il senso di ciò che è bello, per voi l’estetica è importante ma non nel senso di civetteria. La forza che avete in questi giorni si rivelerà tantissimo e avrete molti consensi, chiuderete la settimana con il successo. Acquario, privilegia relazioni, settimana che regala premi, cielo importante per chi vuole sviluppare progetti. In amore si innamora di persone che sfuggono ma ci vuole un po’ di comprensione, relazioni che nascono ora non sono del tutto rivelabili, cose che non si possono dire. Gemelli, andiamo incontro verso un fine settimana migliore. Per voi la comunicazione è tutto quindi oggi sapete cosa dire. Sagittario, secondo parte settimana migliore, mi auguro che in amore abbiate ricucito uno strappo o abbiate allontanato la noia, oppure vorreste con voi una persona che non vedete da tempo. Vergine, 5 stelle, periodo di novità e fase di stress finita, amore va ritoccato. Pesci, sfruttate la Venere: entro pochi giorni ritroverete maggior sicurezza in voi stessi e un riferimento valido in amore”.

