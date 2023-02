Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Anche oggi, giovedì 9 febbraio 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox è presente con le sue previsioni astrologiche dalle frequenze di Radio LatteMiele. Si apre con uno sguardo alle effemeridi: oggi la Luna si trova in Bilancia, dopo qualche ora al mattino in Vergine, e Mercurio cambierà segno sabato, entrando in Acquario. Venere è sempre nel segno dei Pesci. Vediamo le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: per il Leone il successo non manca ma bisogna decidere per il futuro, la Vergine affronta ostacoli per grandi obiettivi

Leone, bisogna riorganizzare la tua vita, perché di recente potresti anche aver chiuso un rapporto oppure esserti messo volontariamente dietro le quinte. Il successo, con Giove in buon aspetto, non manca, ma non c’è tanto da decidere per questi mesi, quanto per quelli che arriveranno, perché quello che semini ora dovrà consentirti di andare bene nella seconda parte dell’anno, quando Giove sarà in aspetto meno attivo, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Quindi adesso la forza conta! Attenzione a non rovinare rapporti perché l’orgoglio prevale sulla ragione. In amore, per ora, calma piatta, ma qualche tirata d’orecchio a uno Scorpione potresti farla.

Vergine, buoni spunti per chiudere situazioni con successo, Marte contro parla sempre di problemi da risolvere però l’Oroscopo di Paolo Fox distingue: un conto sono quelle difficoltà che proprio non puoi superare e altre invece sono i problemi che nascono, perché c’è un grande obiettivo da raggiungere e, ovviamente, bisogna superare diverse prove. Tutto quello che stai facendo ora rafforzerà la tua immagine. Venere opposta parla solo di un amore dimenticato, magari per motivi contingenti.

Oroscopo Paolo Fox: battibecchi in amore per la Bilancia, lo Scorpione vuole migliorare in tutto

Bilancia, è un po’ pesante l’inizio di questa settimana: quello che stai facendo è sempre sottoposto a critiche spietate. Ecco perché l’Oroscopo di Paolo Fox sta spiegando che da qualche tempo i Bilancia hanno cominciato a fare spallucce: in altre parole, non se la prendono più come prima per tutto quello che non va e possono essere tacciati anche di essere un po’ superficiali oppure di non essere attenti a ciò che dicono. È probabile quindi che la Bilancia abbia bisogno di un po’ di libertà. Una libertà che però in amore non è ancora concessa: ci sono delle coppie che non si sono messe d’accordo e altre che si bacchettano in continuazione.

Scorpione, questa è una giornata un po’ faticosa, ma da venerdì andrà meglio. Ci sono tanti Scorpione che vogliono migliorare la propria situazione, dal punto di vista lavorativo, pratico, persino in amore e bisogna decidere tante cose, prima che arrivi maggio. Bene analizzare con cura contratti, prendere accordi, trovare nuovi spunti, ma è anche molto importante evitare di fare passi falsi, soprattutto per i soldi. Chi ha una storia un po’ barcollante, dovrà fare una scelta e, dopo il 16, parlare, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.











