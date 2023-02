Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Anche oggi, giovedì 9 febbraio 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox è presente con le sue previsioni astrologiche dalle frequenze di Radio LatteMiele. Si apre con uno sguardo alle effemeridi: oggi la Luna si trova in Bilancia, dopo qualche ora al mattino in Vergine, e Mercurio cambierà segno sabato, entrando in Acquario. Venere è sempre nel segno dei Pesci. Vediamo le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: comincia a “girare meglio” per l’Ariete, il Toro è in un momento di successo personale

Ariete, sembra che queste giornate inizino, in qualche modo, a funzionare. Qualcuno dirà di essere molto stanco, oppure che ha avuto problemi personali o fisici, alla fine dell’anno scorso. e non si è ancora ripreso, però bisogna pensare al futuro e l’Ariete insegna a tutti che si deve guardare oltre. Non è il caso di lasciarsi prendere da tensioni o provocazioni! Giove protegge il lavoro e una scelta importante sarà fatta antri i primi di maggio. Al massimo, si potrebbe anche dire: “Questa cosa non la faccio più, la delego”, se non dà soddisfazione. Prepariamoci all’amore dal 20, invita l’Oroscopo di Paolo Fox, con Venere nel segno!

Toro, è un momento di successo personale e si sa che il successo porta anche qualche critica, qualche polemica. Sono favoriti tutti quelli che lavorano a contatto con il pubblico e che hanno bisogno di consensi. In generale, per il segno del Toro, pubblico è anche amicizie, persone che ti vogliono bene; non è detto che si debba per forza avere delle situazioni e dei riferimenti esterni, perché si può anche avere un grande successo con le persone che amiamo, chiosa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: molti ritardi per i Gemelli, il Cancro è sotto pressione sul lavoro e in amore

Gemelli, una giornata interessante, ma attenzione alle spese impreviste, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox! Da marzo, è probabile che tanti Gemelli dovranno fare la quadratura del cerchio, capire se i soldi ci sono e soprattutto se sono sufficienti per attivare i progetti: peccato che tutto sia in ritardo! Saturno, tra marzo e giugno, chiederà a molti Gemelli di rivedere alcuni accordi, soprattutto se alcune promesse non sono state mantenute. Se in amore c’è una crisi in corso, sarà un po’ difficile confrontarsi.

Cancro, se è stata scoperta una bugia, se (come l’Oroscopo di Paolo Fox ripete spesso) un rapporto d’amore s’è incrinato, non è detto che tutto ciò sia avvenuto per mancanza di sentimenti: evidentemente ci sono state delle tensioni caricate dell’esterno. Pensiamo a chi ha un lavoro e ogni giorno deve dimostrare di valere ed è sotto pressione: ogni minimo problema o incertezza diventa motivo di stanchezza e riflessione, quindi ci vuole un po’ di prudenza, soprattutto nel rapporto con gli altri.











