Un weekend favorevole ai sentimenti per l’Ariete e il Toro. Il mese di febbraio porterà più soddisfazioni in amore anche ai Gemelli e al Leone. La Vergine inizia un lento ma promettente recupero.

Oroscopo Paolo Fox di domani 1 febbraio 2025: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: un weekend con un bel cielo e poi dal 4 febbraio arriverà Venere nel segno. Un po’ più difficoltose sono le questioni lavorative, a causa della dissonanza di Marte, tuttavia tu sei determinato e cocciuto, e puoi sfruttare queste tue qualità al meglio, in questo momento.

TORO: giornata migliore per l’amore e domenica sarà ottimale per gli incontri: organizza qualcosa già da domani! Dovresti prenderti più cura del tuo benessere fisico, suggerisce l’Oroscopo Paolo Fox di domani 1 febbraio 2025.

GEMELLI: inizia un bel recupero e febbraio promette bene per le relazioni. Gennaio non è stato molto generoso nei sentimenti, ma il nuovo mese darà più soddisfazioni. Il tuo lavoro necessità di una maggiore solidità e proverai a fare cose diverse, entro maggio.

CANCRO: grande agitazione in amore e la scure della gelosia potrebbe infilarsi in relazioni già traballanti. Sul lavoro, se ti impegni come si deve, potrai avere soddisfazioni, dato che tra qualche mese Giove entrerà nel tuo spazio zodiacale.

LEONE: difficilmente ti consideri sconfitto, perché partecipare per te è già sinonimo di vittoria e coraggio. Dopodiché, con questo cielo, il successo è assicurato! A maggior ragione in questo nuovo mese, quando Venere sarà molto favorevole per l’amore.

VERGINE: secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani gennaio è finalmente terminato e puoi tirare un sospiro di sollievo, perché in effetti ha prodotto una serie di problemi e troppa agitazione. Anche l’amore necessita di più tranquillità e il cielo di febbraio promette un netto miglioramento.

