Domani si concluderà il mese di gennaio quindi quale occasione migliore di accogliere il prossimo con l’oroscopo mensile di Paolo Fox (febbraio 2025)? Vediamo come si comporteranno i primi sei segni dello zodiaco stando alle sue previsioni tratte dal suo libro sull’oroscopo del 2025.

Oroscopo di febbraio 2025, Paolo Fox, per Ariete, Toro e Gemelli

ARIETE: dovrebbero arrivare delle buone soddisfazioni dal punto di vista professionale anche perché gennaio è stato un mese faticoso. Ci saranno ancora delle giornate di forte stress. Giove si può sfruttare nei prossimi mesi. Questioni di soldi da risolvere. Le stelle sono dalla loro parte per quel che riguarda l’amore. Gli amori appena sbocciati possono durare a lungo. Attenzione ai momenti di tensione, dice l’oroscopo di Paolo Fox.

TORO: buone stelle con uno splendido Saturno. Giove protegge il settore delle finanze. Alcuni devono cambiare rotta. Buone notizie a breve. Per fortuna Venere avrà un percorso speciale e potranno vivere un legame nuovo. Gli incontri occasionali lasciano un segno profondo. Periodo utile anche per ritrovare una buona energia in generale.

GEMELLI: il mese di febbraio sarà un mese di recupero, con un Mercurio intrigante. C’è chi pensa di cambiare lavoro, infatti i cambiamenti improvvisi sono frutto dell’influenza di Urano. I rapporti d’amore sono recuperabili. Inizia un transito piacevole Venere quindi l’amore sarà favorito. Interessante il recupero psicofisico.

Paolo Fox svela l’oroscopo mensile per gli altri segni zodiacali

CANCRO: le loro idee hanno una grande spinta e una grande forza grazie alle stelle favorite. Il Sole favorite le azioni dirette. Con un cielo tale l’ideale sarebbe fare delle proposte. Le storie che sono in piedi da tempo restano forti. Non mancherà di certo l’amore grazie al favore di Venere. Tanti i pianeti dalla sua parte.

LEONE: nel mese di febbraio potranno delineare meglio i progetti ambizioni che hanno in mente da tempo. Possono farsi valere soprattutto se vogliono vincere una sfida personale. Attenzione a Mercurio in opposizione nelle prime due settimane del mese nuovo. Con questo cielo possono nascere degli incontri positivi. C’è anche chi supera una crisi. Non manca il fascino. Possono recuperare della tranquillità perduta.

VERGINE: bisogna dare solo tempo al tempo affinché tutto si sblocchi dal punto di vista professionale. Soprattutto i mesi estivi regaleranno un grande salto. Possono programmare il futuro con il partner. Venere in aspetto neutrale, non si ostacola la conoscenza dei cuori solitari. Dissonanza di Giove e non manca lo stress per l’opposizione di Saturno.