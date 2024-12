Un piccolo calo fisico per la Bilancia che comunque è in netta ripresa. Lo Scorpione si risveglia in un anno che sarà eccezionale e, a breve, anche i Pesci vedranno ribaltarsi la fortuna a loro favore. Scopriamo le stelle del primo giorno dell’anno per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 1 gennaio 2025: il primo giorno dell’anno dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: nelle ultime giornate hai vissuto una piccola flessione dal punto di vista fisico. Un colpo di coda di un periodo che ti ha visto sotto pressione. Non disperare! È un momento passeggero perché la ripresa è lenta ma costante.

SCORPIONE: l’anno inizia sotto ottime stelle. Rapporti importanti e nuove idee sono in arrivo e ora è il momento di scendere in pista! Con Venere in ottima posizione potranno nascere amori oppure chi è già in coppia confermerà i propri sentimenti.

SAGITTARIO: prosegue il buon transito di Venere. Se però, in questo nuovo mese, una persona non si rivelerà affidabile, metterai “i puntini sulle i”. Capodanno comunque è premiato da un bel cielo.

CAPRICORNO: Sole e Luna hanno chiuso l’anno nel tuo segno e la tua mente è carica di pensieri. Sei vitale, hai voglia di agire, rispetto al passato, e il momento è anche favorevole ai sentimenti.

ACQUARIO: bando alle malinconie e anche i nativi del segno più rigidi, con questa Venere, diranno sì all’amore. Inoltre, l’ottima posizione di Giove ti darà conferme soddisfacenti in pochi mesi.

PESCI: l’Oroscopo Paolo Fox di domani 1 gennaio 2025 ammette che l’ultimo periodo non l’hai passato in maniera molto tranquilla. Mercurio in opposizione ha sollevato dei polveroni, ma già gennaio trasformerà la situazione che tornerà favorevole. In questa giornata circondati di affetti e divertimento.

