La Bilancia non vuole incontrare seccatori, il Sagittario cerca il divertimento e i Pesci chiudono questo 2024 molto meglio di come l’hanno iniziato. L’Acquario è seriamente innamorato. Scopriamo come si conclude l’anno per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 31 dicembre 2024: la fine dell’anno dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: spesso durante le feste incontriamo anche chi non vorremmo vedere ed ecco perché il consiglio per questo ultimo giorno dell’anno è di circondarsi esclusivamente di poche persone selezionate e che vi fa piacere avere intorno. Se invece lavori, cerca di proteggerti da persone non sincere.

SCORPIONE: preparati a un Capodanno davvero importante che anticipa un 2025 notevole. I più volenterosi possono recuperare bene anche in amore, perché tra qualche giorno Venere tornerà attiva, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 31 dicembre 2024.

SAGITTARIO: non sei riuscito a vincere tutte le battaglie, ma alla fine ciò che conta di più è essere circondato da chi ti ama. Questo Capodanno vorrai uscire dagli schemi e divertirti il più possibile con persone che ti piacciono.

CAPRICORNO: un finale strepitoso con Sole e Luna nel tuo segno! Grandi progetti da portare nel mondo: è importante non assecondare la tendenza di chiudersi in sé stessi, come spesso capita a questo segno. Apri il tuo raggio d’azione espandendo azione, pensiero ed esperienze.

ACQUARIO: il cielo è amico con Venere che prosegue il suo passaggio nel tuo spazio zodiacale. La vita amorosa potrebbe celare qualche pensiero in grande: di solito questo segno scappa di fronte alle scelte per la vita, ma c’è chi questa volta le sta prendendo in considerazione.

PESCI: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani finalmente Sole e Luna sono a favore, dopo qualche giorno di tensione. Chiudi l’anno in modo gioioso e lasciati andare a una notte passionale con la persona giusta al tuo fianco.

