Con l’Oroscopo Paolo Fox di domani 1 settembre 2024, si parte con un nuovo mese: Leone e Vergine stiano attenti al denaro e alle provocazioni. Per il Cancro inizia una fase dell’anno di costruzione in vista di un 2025 sfavillante. Scopriamo come iniziano tutti i primi sei segni zodiacali.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 1 settembre 2024: le previsioni per le prime sei costellazioni dello zodiaco, dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: il nuovo mese parte con la Luna favorevole, tuttavia è Venere che comincia a essere meno attiva. Più che parlare di problemi nei sentimenti, i nativi del segno sono più concentrati sul lavoro, perché è probabile che ci siano nuovi progetti da definire. Non dimenticarti degli affetti più cari.

Oroscopo Paolo Fox di domani 31 agosto 2024/ Un weekend d'amore per il Capricorno, ripresa dei Pesci

TORO: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani la prima parte dell’anno è servita per fare piazza pulita di alcune questioni e vedere qual è la strada giusta da seguire, con Giove che è stato a lungo nel tuo segno. Questa è una fase in ci sono rendicontazioni finanziarie, e i rapporti che hanno retto alle difficoltà proseguono perché basati su ottime fondamenta, gli altri no.

Oroscopo Paolo Fox di domani 31 agosto 2024/ Leone al top e recupero in amore per il Cancro

GEMELLI: finalmente torna una bella energia. Agosto questo segno era quasi irriconoscibile, perché di solito ha l’argento vivo addosso, mentre l’abbiamo visto impigrito e borbottone. Adesso c’è nuovamente il desiderio di stare in mezzo alla gente e di considerare dei nuovi progetti. Naturalmente deve trattarsi di qualcosa di stuzzicante, per un segno governato da Mercurio che è attratto dalle cose mentalmente stimolanti.

CANCRO: questa parte dell’anno è il preludio di un 2025 che vedrà Giove nel tuo spazio zodiacale e quindi se per realizzare qualcosa di grande ci vuole tempo, preparala fin da adesso. Per esempio, se ci vogliono 9 mesi per fare un bambino pensaci. Se non è un figlio, l’Oroscopo Paolo Fox di domani 1 settembre 2024 parla di estro creativo: è la creatività a essere favorita sia nella professione sia in amore.

Oroscopo Paolo Fox di domani 30 agosto 2024/ Il Capricorno è il più concentrato, l'Acquario il più distratto

LEONE: questo fine settimana nasce con qualche perplessità. Attenzione perché il 2024 non è partito benissimo soprattutto con il denaro, anche se adesso si recupera, per cui domani cerca di non spendere troppo

VERGINE: i sentimenti sono importanti nella tua vita, ma il lavoro lo è di più. Venere è un posizione neutra per cui quello che dovevi dire lo hai già detto, mentre attento alle distrazioni, ai conti e alle questioni legali, con Giove in dissonanza.