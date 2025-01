La Bilancia è uno di quei segni che deve stare attento ai conti, mentre il Sagittario è nervosissimo per i ritardi. Giornata sottotono per l’Acquario, mentre c’è una forte ripresa per i Pesci che hanno vissuto una fine d’anno complessa. Di seguito, le previsioni per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 9 gennaio 2025: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: Mercurio in dissonanza significa spese aggiuntive. Se non sei stato bene in passato, non rivangare tristi trascorsi, ma preoccupati solo del futuro. Sei un po’ distratto e devi porre un po’ di ordine alla tua esistenza.

SCORPIONE: non ti senti particolarmente fortunato, ma se guardiamo le stelle del 2025 possiamo dire che hai decisamente torto! Ci saranno ottime occasioni e adesso Venere è favorevole all’amore.

SAGITTARIO: tutto viene messo in discussione e potresti anche arrabbiarti per il ritardo in un progetto in cui sei molto impegnato, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 9 gennaio 2025.

CAPRICORNO: Mercurio nel tuo segno rappresenta la possibilità di analizzare decisioni prese sul lavoro. La prima metà del 2025 sarà più favorevole della seconda, per cui nei prossimi giorni potrai agire in modo efficace e ripensare all’amore in modo più profondo.

ACQUARIO: una giornata un po’ sottotono e potresti essere particolarmente stanco. Potresti essere più sensibile e nei sentimenti ci vuole cautela.

PESCI: la serenità è più accessibile grazie a questa Venere nel segno. Piccoli o grandi successi possono riguardare anche la professione. In generale, si tratta di una fase totalmente diversa da novembre e dicembre 2024, quando la preoccupazione e le difficoltà sono state pesanti. Chi ha un’impresa potrebbe apportare cambiamenti entro pochi mesi.

