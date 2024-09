Nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 11 settembre 2024 la Luna è ancora in Sagittario: l’Ariete potrebbe essere energico o furioso, il Toro migliora e i Gemelli sono un po’ stanchi. Scopriamo i dettagli della prima metà dello zodiaco.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 11 settembre 2024: le previsioni per i primi sei segni zodiacali, dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: la Luna è ancora in Sagittario, un segno di fuoco come il tuo e quindi sei carico di energia e forse anche arrabbiato se devi avere a che fare con chi non è d’accordo con te. Il rischio di discutere è elevato, perciò fai attenzione anche in amore. Il momento è favorito per le nuove imprese anche se è necessario tagliare qualche spesa di troppo.

TORO: è un momento di maggior consapevolezza, sai in che direzione andare e soprattutto sai chi desideri avere attorno a te. Si recupera bene quindi e potrai scordare i tristi trascorsi: Acquario, Sagittario e Bilancia sono i segni che più ti piacciono.

GEMELLI: nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 11 settembre 2024, la giornata potrebbe trovarti più affaticato, ma ad ogni modo ciò di cui sei sicuro è che non puoi più fare le stesse cose che facevi prima. Siamo quindi in una situazione di grande trasformazione che può anche avere a che fare con incarichi e ruoli. Ad ogni modo, cadi in piedi e Giove ti sosterrà in questo cambiamento.

CANCRO: il 2025 può sembrarti lontano, tuttavia i mesi scorrono in fretta e il prossimo anno ti darà grandi soddisfazione. Quelli che pensano in grande sono i favoriti, soprattutto chi lavora su progetti che richiedono tempo e dedizione. Alla fine del mese Venere inizierà un buon transito per i sentimenti.

LEONE: se pensi ti avere incontrato la persona giusta, se dopo uno stop sei tornato sui tuoi passi, se la coppia è ancora convinta, questo è ancora un momento di passaggio, ma dalla fine del mese Venere in opposizione non ti consentirà di proseguire storie per cui non ne vale più la pena. Nel lavoro si recupera.

VERGINE: concludi qualcosa di importante entro il 23 di questo mese, perché Mercurio nel segno ti supporta. È vero che serve revisionare le finanze, ma alla fine sarai premiato.