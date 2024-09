L’Oroscopo Paolo Fox di domani 10 settembre 2024 segnala il nuovo transito di Mercurio che sarà in Vergine fino al 26. Il pianeta favorisce anche Toro e Cancro e ha il potere di illuminare le menti. Scopriamo il dettaglio dei primi sei segni zodiacali.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 10 settembre 2024: le previsioni per la prima metà dello zodiaco, dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: domani pomeriggio la Luna sarà favorevole. Si può ripartire bene, ma se c’è qualcosa che non va in amore, il consiglio è di parlarne prima di mercoledì.

TORO: col passare dei giorni ti senti più libero di agire. Mercurio ha cominciato un percorso buono: fino al 26 il pianeta sarà molto attivo, per cui potrai risolvere molte questioni concrete.

GEMELLI: Giove ha il potere di schiarirti le idee e di risolvere problematiche e diatribe di famiglia, oltre a sgombrare la strada dagli ostacoli e rendere tutto più semplice. Le nuove idee sono ottime.

CANCRO: ottimo il nuovo transito di Mercurio. I sentimenti sono in secondo piano, ma solo perché stai pensando ad altro. Stai attento ai fraintendimenti: l’Oroscopo Paolo Fox di domani 10 settembre 2024 consiglia di chiarire entro giovedì, se accadono.

LEONE: c’è qualcuno che vuole innescare una polemica, ma tu le critiche te le lasci scivolare addosso e non le ascolti. Ciò che hai ottenuto non te lo può togliere nessuno e fino alla fine del 2024 hai un cielo notevole in tutti i campi, dall’amore alla professione.

VERGINE: potrebbero esserci conflittualità in famiglia. Sei rimasto sorpreso dal comportamento di persone a cui hai dato tanto e incomprensibilmente hanno avuto atteggiamenti sbagliati. Tuttavia è in corso un processo liberatorio da tempo e che prosegue.

