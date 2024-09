C’è un nuova Luna in Capricorno nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 12 settembre 2024. Protagonista del periodo è Mercurio in Vergine che spinge il segno all’azione e incoraggia Toro e Gemelli a ripartire. Scopriamo il dettaglio dei primi sei segni zodiacali.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 12 settembre 2024: le previsioni per la prima metà dello zodiaco, da Ariete a Vergine

ARIETE: prosegue questo momento di grande trasformazione che proseguirà nel 2025, con una prima metà dell’anno determinante. Non ci sono problemi a rimboccarsi le maniche per un segno intraprendente come il tuo, tuttavia è il momento di risparmiare un po’. I sentimenti vanno chiariti, ma dal 23 sarà tutto più semplice.

TORO: Giove, fino al mese di maggio, ha fatto piazza pulita di tutte le cose che non funzionavano più. Adesso è il momento di ripartire alla grande e, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 12 settembre 2024, è una giornata importante per prendere decisioni sul lavoro o per chi ha nuove idee da mettere in pratica. Amore: senza infamia e senza lode.

GEMELLI: agosto ha reso più problematica la vita sentimentale e molti nativi del segno si sono accorti di avere relazioni con persone non molto chiare. Tuttavia si può ripartire e, con la tua positività voglia di conoscere, potrai fare molta strada.

CANCRO: ci sarà qualche “esame” da affrontare e in arrivo ci sono buone notizie. Ricorda che questa fase dell’anno è propedeutica un 2025 di grande rilievo. È quindi da questo momento che si possono guadagnare nuove occasioni e possibilità che risulteranno determinanti tra pochi mesi.

LEONE: desideri vivere come vuoi tu e non accetti più rifiuti e non vuoi rimandare nulla. È un bel cielo per le intuizioni e le emozioni.

VERGINE: stai intraprendendo nuovi progetti per la tua vita e fino al 23 avrai Mercurio nel segno che ti sprona ad agire con convinzione: non ti potrà fermare nessuno.