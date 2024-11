Per alcuni segni meglio il lavoro dell’amore, come per Ariete e Gemelli. Grande cielo per il Leone, mentre la Vergine, con Giove dispettoso, deve affrontare molte difficoltà. Di seguito, i dettagli per la prima metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 13 novembre 2024: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: la Luna nel segno ti regala una marcia in più. Da questo momento, con Venere in opposizione, il lavoro sarà super efficiente, mentre in amore potrebbero esserci delle controversie. Per i contenziosi legali o finanziari, avrai la possibilità di trovare la giusta soluzione da qui alla fine di novembre.

TORO: se hai un appuntamento non lo rimandare e se hai la possibilità di sviluppare un’idea con una persona affidabile, non perdere tempo! In amore, ti lascerai finalmente andare e qualcuno si dichiarerà Sul lavoro sono stati tanti i cambiamenti, ma che all’inizio ti sembrava negativo si è trasformato in qualcosa di meglio che ti ha permesso di liberarti da una condizione ormai insostenibile. L’Oroscopo Paolo Fox di domani 13 novembre 2024 anticipa che l’anno prossimo avrà stelle molto favorevoli dalla primavera.

GEMELLI: Venere non è opposta ma in posizione neutra e può rendere le cose un po’ più facili sul lavoro e favorire gli incontri per i single. Giove ti sostiene, ma ci sono “nemici” da affrontare. Potresti essere messo in competizione, se lavori come dipendente, e devi decidere se accettare la sfida o no.

CANCRO: sei sempre bisognoso di attenzioni e se qualcuno non ti considera abbastanza rischi di diventare geloso. In questo momento chi tiene il piede in due scarpe non riesce a gestire bene la tresca: attenzione alle distrazioni che potrebbero essere fatali! Anche i rapporti familiari sono un po’ tesi, con Venere opposta e la Luna in aspetto critico.

LEONE: con Marte nel tuo spazio zodiacale non sei disponibile ai compromessi. Vuoi fare le cose come vuoi e come hai deciso tu. Vai dritto sul tuo percorso e non arrabbiarti per giudizi poco lusinghieri. Tu stesso potresti chiedere dei chiarimenti in famiglia per appianare ciò che secondo te non funziona. Sono stimolate le idee, i progetti e le attività anche in ambienti diversi dal tuo. Occasioni in arrivo!

VERGINE: Venere faciliterà le un po’ di più le cose da ora in poi. C’è sempre quel Giove opposto che dà problemi e forse non riesci ancora a trovare soluzioni a problemi che si trascinano da tempo. Non fare di ogni piccola cosa una montagna insormontabile e fatti scivolare le cose addosso.