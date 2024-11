Entra a pieno ritmo il nuovo transito di Venere in Capricorno che infastidisce Ariete e Cancro nei rapporti interpersonali. Gioisce il Toro e anche la Vergine può riscoprire i sentimenti. Di seguito, i dettagli per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 12 novembre 2024: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: con il nuovo transito di Venere potrebbe accentuarsi la tua vena polemica. Attenzione col partner o in famiglia, perché potrebbero esserci contrasti da sanare. Soprattutto mercoledì sarà una giornata tesa, con la Luna nel segno.

TORO: finalmente Venere è tornata favorevole! Dopo una separazione adesso ti concederai con più facilità. Potrai superare tanti ostacoli, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 12 novembre 2024.

GEMELLI: ci sono delle polemiche da affrontare. Gli ultimi due giorni sono stati pesanti e c’è ancora qualche impedimento da affrontare.

CANCRO: da domani il tuo focus sarà sul lavoro e, in amore, se c’è una relazione che non va, è probabile che chiederai chiarimenti sulle cose che non vanno bene.

LEONE: non tutti ti sostengono ma perché puoi sembrare affetto da egocentrismo e arroganza, anche se non è vero. Se ti annoi, in amore, rischi ti fare passi azzardati: attenzione a non metterti nei guai.

VERGINE: sono giornate non brillanti e anche domani fatichi a gestire le cose pratiche. Evita di polemizzare, ma l’amore recupera con Venere a favore: potrai ritrovare sentimenti perduti.