Pochi giorni ancora di Venere in Bilancia: il segno viene spronato a darsi da fare in amore dall’Oroscopo Paolo Fox di domani 13 settembre 2024. Tra poco infatti il pianeta entrerà in Scorpione che ha anche un buon Marte dalla sua. Scorpiamo il dettaglio degli ultimi sei segni zodiacali.

BILANCIA: l’amore è lì che ti aspetta: devi solo cercarlo! Non tutti i nativi del segno hanno passato crisi amorose, ma può essere che a qualcuno sia mancata proprio la forza fisica per essere aperti alle relazioni. Le nuove conoscenze sono intriganti.

SCORPIONE: un sentimento può essere confermato e Venere, tra qualche giorno, sarà nel tuo segno, coadiuvata da un ottimo Marte: hai proprio il desiderio di stare con gli altri e di coronare un un bel rapporto. I single si diano da fare!

SAGITTARIO: sei conosciuto per avere una grande energia che instilli in un progetto che ami e in cui credi. Stai solo attento a non superare i tuoi limiti perché potresti trovarti a fare cose molto più faticose di quello che pensavi.

CAPRICORNO: hai delle buone intuizioni. In amore, dal 23 ci sarà una maggiore positività, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 13 settembre 2024, ma adesso puoi chiarire cose che hanno a che fare col denaro, la casa o la professione.

ACQUARIO: la Luna arriverà nel tuo segno dopodomani e starà lì per tutto il weekend: il pallido astro ti chiede sincerità in amore.

PESCI: ci sono progetti nuovi e di rilievo. Migliora la situazione rispetto ad agosto, anche se c’è un Mercurio opposto che ti farà un po’ battibeccare e forse arrabbiare: le persone non si rendono conto che in realtà sei molto determinato, perché hai la tendenza a essere sempre accomodante. È ora di cambiare atteggiamento!

