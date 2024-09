Marte e Mercurio incidono particolarmente nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 12 settembre 2024. Il primo stanca molto il Capricorno e il secondo mette fretta ai Pesci nel realizzare un progetto. Scopriamo il dettaglio degli ultimi segni zodiacali.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 12 settembre 2024: le previsioni per la seconda metà dello zodiaco, dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: Giove e Venere favorevoli ti spingono a ricostruire un solido benessere e a pensare ai sentimenti. Il giudizio delle altre persone ti ferisce, perché comunque ami essere ben voluto. Non basarti sul presupposto di piacere a tutti, ma prova a sedare le polemiche.

SCORPIONE: osserva bene ciò che succede domani e nei prossimi giorni: tra due settimane Venere sarà nel tuo segno e comincerà un periodo molto positivo per l’amore.

SAGITTARIO: Paolo Fox ha parlato di una fase difficile, da chi si è sentito non valorizzato a chi sta facendo fatica per un qualcosa di mai fatto prima che si sta mostrando più complesso di quanto si immaginava. In agosto potrebbero esserci state delle crisi, nei sentimenti o nel lavoro, ma adesso si può recuperare.

CAPRICORNO: Marte opposto ti stanca molto e vorresti un po’ di relax: sarà più semplice dal 17, assicura l’Oroscopo Paolo Fox di domani 12 settembre 2024, magari con la persona del cuore che potrà raggiungerti anche da lontano oppure potrai muoverti tu. Ci si può riavvicinare.

ACQUARIO: hai bisogno di svagarti mentalmente e per farlo devi solo attuare progetti avventurosi e liberi che possono includere anche i sentimenti.

PESCI: ci sono delle contraddizioni. Entro il 23 devi cominciare un progetto o scegliere cosa portare avanti di importante. Nei sentimenti lascia perdere le incomprensioni: ad agosto hai già dato.

