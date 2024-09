L’Ariete e il Toro nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 13 settembre 2024, rischiano di litigare, a causa della Luna opposta in Capricorno. Gemelli e Leone vanno bene nel lavoro. Di seguito, il dettaglio dei primi sei segni zodiacali.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 13 settembre 2024: le previsioni per la prima metà dello zodiaco, dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: in questi giorni sei molto attivo, ma bisogna vedere se gli altri ti ascoltano, perché se c’è qualcuno che non fa quello che deve potresti arrabbiarti. Sei avvisato, al fine di evitare diatribe accese.

Oroscopo Paolo Fox di domani 12 settembre 2024/ Buona ripartenza per Gemelli e Vergine, mentre l'Ariete...

TORO: di solito sei tu ad aiutare tutti, ma chi aiuta te quando ne hai bisogno? La cosa che ora stai cercando di fare è di trovare buoni alleati, sia sul lavoro sia in amore.

GEMELLI: luglio e agosto sono stati due mesi decisamente tosti, ma anche se c’è stato un cambiamento nella professione, grazie a Giove nel tuo spazio zodiacale tutto migliorerà passo dopo passo.

Oroscopo Paolo Fox di domani 12 settembre 2024/ La Bilancia recupera forza e amore e l'Acquario vuole libertà

CANCRO: la Luna in opposizione dell’Oroscopo Paolo Fox di domani 13 settembre 2024, ti chiede cautela nelle relazioni in genere, tuttavia sai già che nel 2025 avrai successo! Hai ancora tanto tempo davanti a te per definire la giusta strategia e raggiungere un obiettivo.

LEONE: sei una persona molto tollerante, ma se una relazione non funziona è giusto mettere “i puntini sulle i”. Giove in ottima posizione è molto positivo per il lavoro.

VERGINE: Giove opposto può averti portato qualche difficoltà e se ci sono questioni di tipo legale, contrattuale o economico in ballo, ti sei trovato in uno stato di fibrillazione. Tuttavia, nessuno può fermarti: la vittoria è in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox di domani 11 settembre 2024/ Il Toro è in ripresa e il Leone deve decidere in amore