Ancora un cielo complesso per il Capricorno che affronta grandi sfide, mentre la Bilancia deve dimenticare il passato e ripartire. Grande cielo per l’Acquario e i Pesci in amore. Vediamo le previsioni per gli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 14 gennaio 2025: le stelle dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: conti da rivedere e se devi contrattare un accordo o un programma, avrai risposte positive alla fine di gennaio. In amore, devi liberarti dal passato e dimenticare i tristi trascorsi. Si riparte!

SCORPIONE: Venere e Sole sono favorevoli e Saturno è in ottima posizione. Se ci sono dubbi in questa fase è forse perché hai timore di intraprendere cose nuove. Che la diffidenza non sia un ostacolo alle tue ambizioni e ai sentimenti, si raccomanda l’Oroscopo Paolo Fox di domani 14 gennaio 2025.

SAGITTARIO: periodo migliore rispetto agli ultimi mesi anche se siamo ancora in una fase di revisioni. È probabile che tu stia pensando a un progetto da mettere in atto tra maggio e giugno oppure hai fatto delle richieste che prima della metà dell’anno non avranno risposte. Il cielo è ancora un po’ greve per i sentimenti: ti annoi?

CAPRICORNO: L’Oroscopo Paolo Fox di domani rivela che ti sei caricato di grandi responsabilità e vivi questo periodo con pesantezza. L’amore non deve pagare pegno però: devi anche essere più selettivo.

ACQUARIO: speriamo che in questi giorni tu abbia già avuto una conferma. Se c’è qualcuno che ti piace, sappi che il cielo è in grande spolvero tutta la settimana.

PESCI: un cielo molto più semplice da gestire rispetto a novembre e dicembre, mesi davvero difficoltosi. Potresti avere avuto già dei successi, ma comunque i più in gamba, tra poche settimane centreranno un obiettivo. Venere nel segno agevola l’amore: passioni e anche un ritorno di fiamma è possibile.

