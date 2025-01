Una panoramica sull’evoluzione delle stelle ci dice che sono molto intense le relazioni per il Leone, mentre l’Ariete vive qualche tensione. L’amore è favorito per il Cancro, mentre il Toro metterà sull’attenti chi non si è comportato bene. Vediamo i dettagli per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 15 gennaio 2025: le previsioni dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: forse ci va un po’ di cautela nelle relazioni con gli altri. Il primo mese dell’anno ha comportato degli squilibri e momenti controversi, ma anche positivamente, perché vuol dire che non sei fermo e ci sono ottime novità per il mese di febbraio, con Venere che arriverà nel tuo segno.

TORO: la mattina presto avrà ancora la Luna favorevole, ma nel pomeriggio andrà in opposizione. Se qualcuno si è preso gioco di te o non è affidabile, lo metterai di fronte alle sue responsabilità, soprattutto in amore.

GEMELLI: più si va verso la metà dell’anno e più sentirai l’esigenza di scendere in campo. L’amore può essere rivalutato e il cielo sarà particolarmente sensuale dal 4 di febbraio: potrebbe esserci anche un ritorno di fiamma.

CANCRO: cielo intrigante e Venere favorevole. Marte nel tuo segno ti porta qualche momento di agitazione. Nel lavoro stai pensando di evolvere o richiedere un miglioramento entro maggio, prevede l’Oroscopo Paolo Fox di domani 15 gennaio 2025.

LEONE: ottimo l’amore, ma in generale tutte le relazioni sono favorite, dall’amicizia alla collaborazione lavorativa, e tra marzo e maggio nulla sarà impossibile!

VERGINE: una piccola delusione c’è stata, portata da Saturno che ha imposto cambiamenti nel lavoro. Il cambiamento però non sempre è negativo: può portare sofferenza e irritazione, ma spesso se ne esce con qualcosa di più concreto. I sentimenti da febbraio saranno rivalutati.

