Ancora Mercurio dispettoso per l’Ariete e il Cancro: se ne andrà alla fine del mese. I Gemelli sono ancora in una fase di studio e la Vergine si toglie qualche soddisfazione. Di seguito, il cielo dei primi sei segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox di domani 14 gennaio 2025: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: Luna favorevole, dopo due giorni di lieve calo. Febbraio e marzo saranno due mesi top per tutto, amore e lavoro, ma adesso sei molto agitato: calma e sangue freddo!

TORO: se ci sono situazioni che si sono chiuse, non tornare indietro. Hai modo di riprenderti bene anche in amore. Il cielo favorisce le nuove conoscenze. Sul lavoro devi ripartire da zero, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 14 gennaio 2025.

GEMELLI: Giove ti regala ottime opportunità. La prima metà dell’anno è di preparazione per andare alla grande da maggio e giugno in poi. Tieni sotto controllo l’amore, perché Venere è un po’ polemica e son un ex o con chi non ti comprende, devi fare attenzione.

CANCRO: Mercurio opposto porta controversie e bisticci e potresti non voler avere più a che fare con qualcuno che ha provati a metterti in cattiva luce. Ottimo l’amore e se ci sono state discussioni per il lavoro, con la persona giusta a fianco ti puoi consolare.

LEONE: Stando all’Oroscopo Paolo Fox di domani con la Luna nel segno e domani sei più forte, anche se stai affrontando un periodo faticoso perché hai dei grandi obiettivi. L’amore avrà grande spazio a febbraio. In questo momento i single cercano avventure.

VERGINE: fino al 28 di gennaio puoi riprenderti una rivincita. Sul lavoro sono molte le questioni da rivalutare, ma anche positivamente, perché se hai concluso un percorso, ne puoi iniziare un altro più fruttuoso.

