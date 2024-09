Sono la Luna e Mercurio a determinare le sorti degli ultimi sei segni della seconda metà dello zodiaco nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 15 settembre 2024. C’è elettricità nell’aria per Scorpione e Sagittario.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 15 settembre 2024: il responso per gli ultimi sei segni dello zodiaco, dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: nuove opportunità con Giove e Venere attivi. Non farti abbattere dall’ansia, dalla paura e dalla reticenza, perché sarebbe controproducente. Cambia registro e guarda al futuro.

SCORPIONE: entro settembre potrai chiudere un accordo che riguarda la casa, le compravendite e gli accordi in genere. L’Oroscopo Paolo Fox di domani 15 settembre 2024 ti mette in guardia dalla stanchezza con questa Luna storta.

SAGITTARIO: con Giove in opposizione questa è un momento di riflessione più che di azione e chi ha intrapreso un’attività, al momento è molto affaticato. All’amore serve più cura.

CAPRICORNO: i sentimenti torneranno importanti dal 23 settembre e dal 17 potrai valutare la tua condizione professionale in modo positivo. Non perdi consensi e le idee sono buone con Mercurio a favore.

ACQUARIO: il tuo umore gira in negativo se c’è chi vuole farti fare cose che non vuoi fare: questo è un fine settimana in cui dovrai stare attento a non arrabbiarti.

PESCI: non sei limitato nell’azione, ma Mercurio opposto ti rende polemico e insofferente. Circondati di persone che ti vogliono bene e tutto andrà per il meglio.