Lo Scorpione finalmente vince nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 14 settembre 2024. Tra gli ultimi sei segni zodiacali, la Luna anima l’Acquario che l’avrà nel segno e sarà super attivo, mentre i Pesci potrebbero polemizzare troppo.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 14 settembre 2024: il responso per gli ultimi sei segni zodiacali, dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: con il binomio Giove/Venere favorevoli puoi rinvigorire un amore oppure incontrarlo. Non per tutti però sono i sentimenti la cosa più importante del momento, perché il lavoro ha molta rilevanza.

SCORPIONE: riesci sempre a ottenere quello che vuoi dopo una strenua lotta e adesso, con Marte in buon aspetto e Venere in arrivo, alla fine di settembre potrai anche chiudere un progetto o una noia di tipo legale o finanziario che ti ha stressato molto. I nuovi amori sono favoriti.

SAGITTARIO: sei sempre in movimento e ti sposti continuamente, ma Giove ti avverte di non esagerare, perché c’è un po’ di caos e forse sei anche molto stanco.

CAPRICORNO: da diversi mesi sai che stai vivendo una fase importante della tua vita per il tuo futuro ed è giusto che tu metta in testa alle tue priorità la carriera: non ti dimenticare dei sentimenti però.

ACQUARIO: l’Oroscopo Paolo Fox di domani 14 settembre 2024 annuncia la Luna nel tuo spazio zodiacale e per questo vivrai un fine settimana molto dinamico. Se hai preso degli impegni, stai attento perché non ci sarà molto tempo e dovrai correre per portare a termine tutto ciò che ti sei prefissato di fare. Non esagerare con le spese.

PESCI: Mercurio in opposizione dice che le prossime due stagioni sono tutte da programmare: le possibilità di riuscita sono ottime, tuttavia in queste giornate c’è un tono polemico. L’amore migliora rispetto al mese scorso: approfittane!

