Il cielo domani vede la Luna ancora in Leone, ma si sposterà in serata in Vergine. Mercurio tiene nella morsa ancora Ariete e Cancro, tuttavia allenta la presa giorno dopo giorno, così come la Vergine vedrà un netto recupero nei mesi a venire. Vediamo i dettagli per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 16 gennaio 2025: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: le giornate sono sicuramente intense, ma sono molto fruttuose! L’influsso di Mercurio opposto è in esaurimento e quindi anche economicamente otterrai risposte positive a breve. Ci sono nativi del segno che stanno stringendo la cinghia: un po’ di pazienza fino alla fine del mese! L’amore recupera alla grande da febbraio.

TORO: L’Oroscopo Paolo Fox di domani rivela che sei un po’ impaziente e forse non è del tutto tua la responsabilità, perché se hai a che fare con dei procrastinatori oppure, in amore, c’è chi promette e non mantiene, presto verrà messo con le spalle al muro.

GEMELLI: l’inizio dell’anno non è stato esaltante, ma si recupera man mano che ci addentriamo in questo nuovo anno. In amore potresti provare un ritorno di fiamma e chi ha chiuso una relazione dovrà ragionare sul da farsi.

CANCRO: con Mercurio in opposizione, bisogna rivedere conti e forse ci sono stati anche bisticci. Potresti aver mandato a quel paese qualcuno! Se non funzionava, forse hai fatto bene, perché tu devi essere circondato da persone concrete, ritiene l’Oroscopo Paolo Fox di domani 16 gennaio 2025.

LEONE: l’energia delle stelle nei mesi a venire sarà concentrata sull’amore! Perché sarà quello l’ambito più interessante per te. Certo, il lavoro e il denaro contano, ma forse vuoi avere vicino qualcuno che tenga davvero a te. Ampliando il discorso, questo potrebbe anche significare nuove società, con persone diverse.

VERGINE: lento ma inarrestabile recupero. In linea generale, i nativi del segno possono essere suddivisi in due gruppi. Il primo è quello che non ha ottenuto granché, ma si accontenta così, mentre il secondo potrebbe aver vissuto uno vero e proprio stop, probabilmente perché ha rischiato molto in un momento in cui Giove era ancora opposto. L’Oroscopo Paolo Fox di domani rivela che per ora il pianeta non dà ancora segni di vita, ma sarà importante nei prossimi mesi! Intanto, se sei troppo nervoso, stai attento in coppia.