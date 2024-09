Si parte con la Luna in Pesci nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 16 settembre 2024. Non migliora così il nervosismo dell’Ariete, ma migliora il Cancro che tra poco avrà anche Venere dalla sua. La Vergine ha Mercurio che spinge all’azione.

Oroscopo Paolo Fox di domani 16 settembre 2024: i pronostici per i primi sei segni zodiacali, dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: non ti mancano le forze ed è logico che se pensi che ci sia qualcuno che non ti ascolta possono esserci esplosioni di collera. È il momento di risparmiare un po’. L’amore recupera bene dal 23.

TORO: sei una persona tendenzialmente sincera e si vede subito se menti. È meglio affrontare delle verità che fanno un po’ male piuttosto che vivere nell’ipocrisia, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox di domani 16 settembre 2024. Novità in arrivo.

GEMELLI: a volte nel dare fiducia a chi non la merita si sbaglia. Cerca di analizzare bene quello che è accaduto tra luglio e agosto, perché c’è qualche relazione che va sanata o interrotta per sempre. Ciò che conta è pulire in qualche modo la propria esistenza da situazioni tossiche e da cose che non hanno valore.

CANCRO: tra pochi giorni Venere tornerà attiva e sarà amica di chi si vuole innamorare. Adesso hai voglia di emozionarti, anche con le cose più semplici come circondarsi di persone gradevoli, passeggiare in un bel posto e godere di un’amicizia che si ravviva.

LEONE: ci sono molte cose da fare. Avrai un triennio che ti porterà fortuna e hai tutto il tempo per realizzare grandi cose: nel frattempo Giove è già favorevole.

VERGINE: Mercurio nel tuo spazio zodiacale ti invita a completare ciò che stai facendo entro il 23. Datti da fare, perché entro questa data potrebbe esserci un nuovo inizio. L’amore torna in auge.

