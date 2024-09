Luna in Acquario che stressa i segni di fuoco, come Ariete e Leone, ma spinge il Toro a dire la verità. Scopriamo il dettagli dei primi sei segni dello zodiaco nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 15 settembre 2024.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 15 settembre 2024: le indicazioni per i primi sei segni dello zodiaco, dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: una Luna opposta fa partire la giornata in modo un po’ storta, in una situazione generale di grande positività. Il weekend può portarti polemiche, discussioni e ritardi: stai solo un po’ attento. Cura il fisico.

Oroscopo Paolo Fox di domani 15 settembre 2024/ Luna storta per lo Scorpione e Mercurio polemico per i Pesci

TORO: ci sono cambiamenti di programmi: con questa Luna in Acquario hai il desiderio di dire le cose come stanno. Se c’è una cosa positiva del tuo segno è che non indossi maschere e hai smascherato molte persone recentemente. I sentimenti prevalgono sulla razionalità.

GEMELLI: questa è una fase di trasformazione: potresti aver cambiato ruolo o incarico. Mercurio è dissonante e quindi potresti vivere un momento non semplice da affrontare. Tuttavia, se si chiude una porta, avrai altre occasioni che non mancheranno.

Oroscopo Paolo Fox di domani 14 settembre 2024/ Nervi scoperti per Ariete e Cancro e la Vergine lotta da sola

CANCRO: Marte è nervoso e potresti subire le conseguenze di qualche attacco. Attenzione a non dire cose che potrebbero essere usate contro di te. Il desiderio di conferme economiche è più forte e adesso stai cercando certezze sul lavoro. Poi forse penserai all’amore che , negli ultimi giorni, potrebbe averti dato qualche problema.

LEONE: Luna in opposizione: non devi avere fretta perché il pallido astro può farti cambiare idea e portarti un affaticamento in più nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 15 settembre 2024. Attento ai lunghi viaggi che potrebbero comportare stress.

VERGINE: Mercurio nel segno ti aiuta a fare e a produrre. Con la persona giusta al fianco, tutto è molto più scorrevole.

Oroscopo Paolo Fox di domani 14 settembre 2024/ Bilancia e Acquario al top con Luna, Giove e Venere a favore