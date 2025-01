Domani il weekend inizierà con la Luna in Vergine che aiuta il segno a farsi valere ed è ottima anche per il Toro. I Gemelli sono ancora fermi ma aspettano un cambiamento di Saturno a breve. L’Ariete ha un ottimo Giove.

Oroscopo Paolo Fox di domani 18 gennaio 2025: Toro, Vergine, Ariete, Gemelli

ARIETE: stelle favorevoli con Giove positivo e, tra pochissimo, Venere nel segno. Ci sono idee brillanti da portare avanti e solo le finanze richiedono un po’ di cautela. Dopo il 28, quando Mercurio non sarà più opposto, molti nodi si scioglieranno.

TORO: ottima questa Luna che premia la tua tenacia. In amore sai bene quello che vuoi e se qualcuno tergiversa un po’ troppo con te, a febbraio ti farai sentire, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 18 gennaio 2025.

GEMELLI: tra pochi mesi Saturno uscirà dall’opposizione ed è un bene perché in questo modo Giove ti consentirà di studiare progetti che potrai portare avanti al meglio dalla primavera in poi. In questo momento non ci sono molte occasioni, ma puoi già pensare al futuro.

CANCRO: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani il weekend sarà ottimo, perché Venere aiuta i single e tutti coloro che sono rimasti scottati da amicizie che non si sono rivelate tali, possono voltare pagina.

LEONE: spesso non sei tu a non avere qualità, ma le persone che ti circondano che non si impegnano a sufficienza. Da febbraio Venere sarà in ottimo aspetto: conoscenze e meeting interessanti e l’amore torna protagonista.

VERGINE: molto bene la Luna nel tuo segno. Se hai vissuto qualche problema, forse è perché hai effettuato un cambiamento in un momento non propizio: non devi comunque rinunciare alle tue idee.

