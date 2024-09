C’è una Luna che mette in agitazione diversi segni, tra cui l’Ariete, che la ospita nel segno, e il Cancro, ma entrambi avranno Venere più favorevole dalla fine del mese. Novità positive per Gemelli e Leone.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 19 settembre 2024: le previsioni per la prima parte dello zodiaco, dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: con la Luna nel segno domani dirai tutto quello che ti passa per la testa. C’è anche chi si risentirà dei tuoi giudizi spietati. Ad ogni modo, tra pochi giorni Venere non sarà più in opposizione e questo sarà un punto a tuo favore.

TORO: nelle relazioni in generale, dall’amore all’amicizia, questo cielo ti chiede più chiarezza. A luglio possono esserci state delle crisi importanti, ma adesso potrai mettere una toppa.

GEMELLI: è una fase di nuove decisioni, nuovi ruoli e di trasformazioni che subito potrebbero spiazzarti e sembrarti difficili da affrontare, ma Giove serve proprio per porre un faro anche su ciò che non funziona, spiega L’Oroscopo Paolo Fox di domani 19 settembre 2024. In amore sono favoriti i single.

CANCRO: la Luna in opposizione ti rende un po’ nervoso, ci sono anche dei forti scontri, ma il weekend sarà nuovamente favorevole. Con l’ironia riesci anche a mettere in crisi gli avversari. Fino al 23 del mese dovrai far sentire le tue istanze: cerca di non essere eccessivamente polemico.

LEONE: i nuovi progetti sono favoriti ed entro la fine del mese potrai prendere una decisione importante. In amore, è meglio parlare subito se c’è qualcosa che non va, prima che Venere vada in opposizione.

VERGINE: Mercurio ti spinge alla riflessione, ma anche a fare nuovi piani per il futuro che sono favoriti. Giove dissonante ti mette solo in guardia a contenziosi legati al passato.

