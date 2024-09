Nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 2 settembre 2024, la Luna sarà in Vergine e, oltre a favorire il segno che avrà una spiccata perspicacia, sarà positiva anche per il Toro che finalmente esce dal tunnel delle problematiche economiche. Buone occasioni anche per i Gemelli. Scopriamo il dettaglio dei primi sei segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 2 settembre 2024: le previsioni per la prima metà dello zodiaco, dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: settembre è un mese che ti vedrà impegnato più sul lavoro che su tutto il resto. Venere opposta dice che non di deve scherzare con i sentimenti e se qualcuno lo farà con te, saranno guai.

TORO: settembre è un mese che aiuta nelle questioni lavorative e finanziarie e ti sostiene nei progetti che riguardano il futuro. Nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 2 settembre 2024 avrai anche la Luna favorevole e sarà una buona giornata.

GEMELLI: è un momento in cui i nuovi progetti sono favoriti, ma anche i colloqui con chi di dovere per avere un miglioramento sul lavoro. Agosto è stato un mese un po’ fiacco per i contatti, mentre ora è possibile rimettersi in gioco con profitto.

CANCRO: il lavoro è in primo piano rispetto al resto. Tra il 9 e il 26 settembre avrai un aumento delle tua capacità d’azione ed è una finestra temporale utile per metterti in mostra perché le stelle ti sostengono.

LEONE: Venere è in buona posizione adesso e puoi prenderti delle rivincite anche nella sfera sentimentale. Va bene stringere accordi e firmare contratti, tenendo sempre conto che la prima metà del 2024 è stata un po’ pesante dal punto di vista economico e ora bisogna recuperare.

VERGINE: domani la Luna sarà nel tuo segno e questo ti porterà ottime capacità comunicative e analitiche. Devi prendere una decisione su ciò che ti interessa ancora fare e ciò che va eliminato. La sintonia con il partner è altalenante.