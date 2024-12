Siamo già nella seconda metà di dicembre e fioccano le previsioni per l’anno che verrà. Ariete, Gemelli e Cancro avranno un bel cielo già nei primi mesi del 2025, mentre il Leone sarà favorito in amore tutto l’anno. Scopriamo i dettagli per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 20 dicembre 2024: le novità astrologiche dall’Ariete ai Vergine

ARIETE: è un momento ricco di opportunità anche per realizzare cose nuove. Il prossimo anno, i primi mesi saranno fondamentali! E in questi giorni sei già molto favorito nel portare a termine dei progetti.

TORO: le stelle ti chiedono di essere preciso e rigoroso in tutti gli ambiti della tua vita, dalla famiglia al denaro. Potresti star programmando qualcosa per l’estate 2025 e sarai comunque protagonista nel nuovo anno. Il cielo ti protegge e te ne sei accorto fin da ora, sottolinea l’Oroscopo Paolo Fox di domani 20 dicembre 2024.

GEMELLI: tra pochi giorni Mercurio uscirà dall’opposizione. Hai ottime idee e il cielo è ottimo, tuttavia era come se mancasse qualcosa: forse i soldi necessari per concretizzare ciò che hai in mente? Più si va verso il 2025 e più ci saranno le buone occasioni.

CANCRO: è molto importante per te l’ambito famigliare e anche il Natale. Queste festività molto vicine trascorrile con le persone a cui vuoi bene. Il tuo sarà un 2025 molto importante, con Giove che arriverà nel segno e anche un Saturno che ti spingerà a fare dei cambiamenti radicali, tagliando i rami secchi.

LEONE: sei molto concentrato sul lavoro. Se hai una relazione la mandi avanti, anche se di recente ci sono state un po’ di lontananze, fisiche o psicologiche: da gennaio ci sarà un bel recupero in amore e per chi lo cerca, tutto l’anno sarà favorevole.

VERGINE: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani il lavoro e le relazioni con gli altri sono importanti per te, tuttavia Mercurio è ancora in opposizione e c’è molto da comprendere e anche da cambiare. Domani la Luna nel segno ti regalerà una chiarezza maggiore in questo periodo confusionario.