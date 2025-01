Giornata nervosetta per l’Ariete con qualche pianeta opposto, mentre il Toro prende consapevolezza di ciò che è accaduto. Anche il Cancro ha la Luna storta, mentre il Leone è molto favorito in amore.

Oroscopo Paolo Fox di domani 21 gennaio 2025: pesci al top Pesci?

ARIETE: c’è un po’ di fiacca con la Luna ancora in opposizione in giornata. Non polemizzare sul lavoro, anche se non è facile con Mercurio opposto che spinge ad azioni anche impulsive.

Oroscopo Paolo Fox di domani 21 gennaio 2025/ Buon compleanno Acquario! Cambiamenti per il Capricorno

TORO: in questo periodo ti stai convincendo sempre più del fatto che le storie chiuse l’anno scorso non vanno recuperate. Non avere rimpianti, perché pur se in modo non sempre indolore, il 2024 ha demolito tutto ciò che luccicava ma non era oro. Adesso puoi ripartire, con sentimenti ricambiati, ma le questioni finanziarie richiedono attenzione: occhio alle spese!

Oroscopo Branko, previsioni 19 gennaio 2025/ Ariete risolve i problemi, Toro ha delle sfide

GEMELLI: Come rivela l’Oroscopo Paolo Fox di domani la settimana è molto importante. Stai lavorando su progetti che partiranno da maggio in poi: trova alleati che ti possano aiutare o collaboratori per realizzarli. Novità per i sentimenti.

CANCRO: giornata un po’ sottotono, con ricordi che emergono e ti feriscono. Hai la tendenza a pensare troppo al passato e poco al futuro. Cerca conforto nei legami veri, specialmente con segni come Pesci, Toro e Scorpione che possono diventare un buon riferimento in questa fase.

LEONE: finanze così così e amore al top. I single si guardino attorno perché i prossimi quattro mesi saranno molto belli per i sentimenti e chi ha già una storia che funziona non farà che confermarla. Le relazioni più solide potrebbero essere anche ufficializzate, prevede l’Oroscopo Paolo Fox di domani 21 gennaio 2025.

Oroscopo Paolo Fox di domani 20 gennaio 2025/ Lo Scorpione è ardente, l'Acquario mette la testa a posto

VERGINE: i tuoi nemici non riescono a prendere piede, ma le relazioni sono in conflitto con le opposizioni di Saturno e Giove. Cerca di comprendere ciò che vuoi veramente e provare a evitare le diatribe.