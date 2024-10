Mercurio in Scorpione favorisce anche il Capricorno che si riprende dalle staffilate di Marte. Il Sagittario ha una pazza Venere che potrebbe spingerlo a tradire. Di seguito, i dettagli degli ultimi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 22 ottobre 2024: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: hai bisogno di un po’ si sostegno ed ecco perché il suggerimento delle stelle è di stare un po’ da solo perché, riflettendo su quelle che sono le strategie più efficaci da mettere in atto nelle prossime settimane, avrai successo e ritroverai la concordia con chi ti sta attorno.

Oroscopo Paolo Fox di domani 22 ottobre 2024/ Cancro sul podio, questioni di soldi per Toro e Leone

SCORPIONE: sono giorni interessanti in cui possono arrivare delle conferme dal punto di vista sentimentale. La prima metà di ottobre, in cui Venere è stata nel tuo spazio zodiacale, dovrebbe aver portato più passione che tormento. Troverai idee nuove e ispirazioni con Mercurio nel segno per quanto riguarda il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox di domani 21 ottobre 2024/ Colpi di fulmine per il Sagittario, riflessioni per la Bilancia

SAGITTARIO: una grande spinta di Venere sui sentimenti e potresti innamorarti all’improvviso! Il pianeta dell’amore dice che potresti avere delle emozioni impreviste, per cui attenzione ai tradimenti, ai colpi di fulmine e alle attrazioni fatali. Il lavoro richiede strade diverse rispetto al passato.

CAPRICORNO: Mercurio ti consente di recuperare sui ritardi che sta causando Marte opposto. Amore rinnovato e trasformazioni in atto, nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 22 ottobre 2024.

ACQUARIO: il weekend è stato difficile, ma domani sarai più sereno. Occhio ai conti che non sono in ordine e c’è chi dovrà fare richieste per dei conteggi.

Oroscopo Paolo Fox di domani 21 ottobre 2024/ Gemelli ironici con la Luna nel segno, il Leone spende troppo

PESCI: negli ultimi giorni hai avuto dei dubbi, tuttavia se in amore il bicchiere lo vedi mezzo vuoto, rischi di fare polemiche e di essere intollerante. Paradossalmente, chi vive solo avventure è più sereno, in questo momento.