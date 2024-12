Il Sole entra il Capricorno e la Luna è in Bilancia. Nervosismo a mille per Cancro e Leone! Ripresa del segno di terra Vergine con la stella più luminosa, mentre i Gemelli devono risolvere impicci lavoativi. Di seguito, le novità per i primi sei segni.

Oroscopo Paolo Fox di domani 24 dicembre 2024: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: domani ce l’avrai con tutti! È un momento importante a livello astrologico, però proprio per questa situazione stai attento alle gaffes con la Luna in opposizione.

TORO: è un momento che coinvolge ed eccita! Chi ha avuto una crisi sentimentale e sul lavoro può avere nuove prospettive con trasformazioni importanti: nel 2025 cambieranno molte cose, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 24 dicembre 2025.

GEMELLI: l’amore ha la strada spianata, mentre sul lavoro ci sono delle controversie da risolvere assolutamente, altrimenti la tua testa è troppo occupata.

CANCRO: non ti arrabbiare! Stai attento alle relazioni familiari: hai bisogno di certezze! Il 2025 sarà molto importante e non lasciarti sfuggire delle opportunità.

LEONE: Marte nel segno ti ha reso intollerante e molto nervoso e questo ha causato troppo clamore. Non alimentare la polemica.

VERGINE: gli incontri con le persone sono positivi e ora devi tentare di ritrovare tranquillità. I single hanno buone occasioni!