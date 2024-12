Il Cancro ha la Luna ancora un po’ storta, mentre grande ripresa per il Toro e la Vergine che si sentono più positivi verso il futuro. Il Leone è forte, ma molto stanco. Di seguito, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox di domani 23 dicembre 2024: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: speriamo che tu stia programmando un super Natale! Stai vivendo un bel momento, astrologicamente parlando, e anche nelle controversie e nelle battaglie legali, presto avrai soddisfazione. Unico consiglio: non spendere in modo eccessivo.

TORO: vivi l’avanzare del futuro con molta più leggerezza, per nel 2024 ci sono stati mesi particolari come luglio e agosto, ma anche novembre dove molti nativi del segno si sono sentiti poco amati.

GEMELLI: Venere favorevole ti sostiene nel superare contrasti e dispute, può farti chiarire fraintendimenti e portarti qualche bella nuova amicizia.

CANCRO: domani è una giornata un po’ particolare, perché da un lato vorresti rappacificarti con una persona, dall’altro ritieni di non aver ricevuto un trattamento particolarmente corretto in passato e sei un po’ offeso. Non fare troppo tardi la sera, raccomanda l’Oroscopo Paolo Fox di domani 23 dicembre 2024.

LEONE: la condizione in generale è positiva e il 2025 sarà favorevole, ma forse in questi giorni sei molto affaticato ed è probabile che tu abbia premuto troppo sull’acceleratore: fai le cose con più calma e cerca di scongiurare le incomprensioni.

VERGINE: Stando all’Oroscopo Paolo Fox di domani l’umore è dato in miglioramento! Non perché tu sia un “musone”, ma perché oggettivamente, con questo Mercurio in opposizione, la vita non è stata semplice di recente: il pianeta può aver causato difficoltà sul lavoro, perché toccava anche la sfera del consenso personale e dei successi. Inizia una fase più facile da gestire.

