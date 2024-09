Venere in Scorpione è in piena attività: cercate l’amore! Anche i Pesci migliorano sempre più, mentre Bilancia e Capricorno sono un po’ giù fisicamente.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 24 settembre 2024: il responso per l’ultima parte dello zodiaco, dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: sei molto impegnato e devi fare molte cose o recuperare lavoro arretrato, tuttavia Marte in opposizione ti mette in guardia dal punto di vista fisico: sei un po’ provato, per cui prenditi il tempo necessario per completare le cose, senza fretta.

SCORPIONE: grandi cambiamenti, anche in vista del 2025. Novità sul lavoro, cambiamenti, spostamenti oppure stai portando avanti qualcosa che avrà successo. Venere è nel tuo segno e l’amore va cercato senza diffidenze, se sei single.

SAGITTARIO: domani potrebbero arrivare le risposte che stavi aspettando. Domani sarà una buona giornata per parlare di sentimenti. Sul lavoro attenzione a persone scorrette.

CAPRICORNO: Venere ha cominciato un bel transito e le relazioni sono più semplici da portare avanti. Marte in opposizione ti mette un po’ sotto pressione dal punto di vista fisico e sei molto stanco, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 24 settembre 2024.

ACQUARIO: chi c’è al tuo fianco? Perché il nuovo transito di Venere potrebbe provocare qualche baruffa oppure il desiderio di essere liberi. Prenditi qualche giorno per pensare bene alle decisioni da prendere, anche sul lavoro.

PESCI: finalmente un bel periodo e il finale di questo settembre sarà valido. È un momento in cui si devono prendere decisioni in amore e in famiglia. Qualcuno è già consapevole del fatto che ci sono grandi opportunità in arrivo. La creatività è al top.

